Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Raportul CIA ar fi, determinat decizia lui Trump de a o susține pe vicepreședinta Delcy Rodriguez, care între timp a depus jurământul pentru a prelua, interimar președinția țării.

Însă, în fața instanței din New York, Nicolas Maduro a afirmat că el este șeful statului. Fostul om forte de la Caracas a pledat nevinovat și s-a declarat „prizonier de război”.

În nici trei zile, Nicolas Maduro a decăzut de la traiul pe picior mare într-un palat opulent la statutul de acuzat plimbat în cătușe sub ochii întregii planete.

Martha Kelner, Sky News: „Nu au fost permise camere de luat vederi în sala de tribunal, dar eu am fost acolo, la câțiva metri de Nicolas Maduro. Atmosfera a fost dramatică. Înainte să-l văd, l-am auzit urând tuturor de mai multe ori „un an bun” pe când intra în sală. Judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea. Răspunsul lui a fost „Sunt Nicolas Maduro Mores, președintele Venezuelei, pe 3 ianuarie, am fost răpit din casa mea din Caracas.”

Judecătorul l-a întrerupt spunându-i că va veni clipa în care se va discuta despre asta, dar în acel moment voia doar ca el confirme că este Nicolas Maduro Mores”.

Mike Sisak, The Associated Press: „Maduro a pledat nevinovat, spunându-i judecătorului: "soy inocente". A vorbit în spaniolă pe tot parcursul audierii și a avut un traducător. A luat numeroase notițe...”.

Christine Cornell, correspondent CNN: „Soția lui părea să fi fost ușor rănită, câteva răni erau vizible pe fața ei, ceea ce apărarea a subliniat, în cursul audierii preliminare”.

Martha Kelner, Sky News: „A mai fost un moment remarcabil, chiar atunci cand Maduro se ridicase sa iasă, un bărbat din public i s-a adresat direct”.

Mike Sisak, The Associated Press: „...cineva din public s-a ridicat și a început să-l huiduie pe Maduro”.

Bărbatul respectiv este Pedro Rohas, un exilat venezuelean, fost deținut politic în 2019.

Pedro Rojas, fost deținut politic în Venezuela: „I-am spus ca va plăti, ca va răspunde in fata justiției americane. Nicolas Maduro mi-a răspuns ca e nevinovat si ca el e omul lui Dumnezeu. Iar eu i-am replicat ca noi suntem oameni cu frica lui Dumnezeu, în schimb el e cel care a atacat biserici din tara, de multe ori”.

În fața tribunalului s-au duelat două grupuri rivale. Unii jubilau, alții afișau o atitudine cinică.

Judecătorul nonagenar căruia i-a fost încredințat cazul a stabilit următorul termen pentru 17 martie.

Comentatorii anticipează ample dispute juridice cu privire la ceea ce apărarea a numit "răpirea militară ilegală" a lui Maduro. Va fi de asemenea invocat conceptul legal de imunitate a șefilor de stat la acuzaţii penale.

Echipa de apărători ai fostului cuplu prezidențial de la Caracas s-a mărit cu încă două nume faimoase. Unul dintre avocați este Barry Pollack, cel care l-a reprezentat si pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













