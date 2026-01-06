Paradoxul reciclării în UE. Deșeurile de aluminiu sunt exportate, topite și reimportate în Europa ca metal nou

Sistemul de reciclare al UE este folosit împotriva blocului comunitar, avertizează industria aluminiului, după ce cantități tot mai mari de deșeuri ajung în Asia și SUA, sunt topite și revin pe piața europeană sub formă de metal „nou”.

Fenomenul riscă să submineze atât industria europeană, cât și obiectivele climatice ale UE, susține cel mai mare reciclator de aluminiu din lume, notează FT.

Emilio Braghi, vicepreședinte executiv al Novelis, a declarat că sectorul se îndreaptă spre un „declin terminal” dacă Bruxelles-ul nu își respectă angajamentul de a limita exporturile de aluminiu reciclat.

„Am pierdut producția primară. Acum riscăm să pierdem și deșeurile de aluminiu”, a avertizat acesta, subliniind că Europa nu își va putea atinge țintele de mediu dacă materia primă reciclată continuă să părăsească blocul.

Energia scumpă, o problemă pentru sectorul european al aluminiului

Producătorii europeni de aluminiu se confruntă cu costuri energetice de până la patru ori mai mari decât competitorii lor din alte regiuni, motiv pentru care s-au orientat către topirea deșeurilor, un proces mult mai eficient energetic. Reciclarea este un pilon central al strategiei UE de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050 și de a păstra materiale critice în interiorul blocului, pentru a reduce dependența de importurile din China.

Europa se diferențiază însă prin comportamentul consumatorilor, dispuși să plătească mai mult pentru produse cu un conținut ridicat de materiale reciclate.

„Vedem această cerere din partea consumatorilor, fie că vorbim de o mașină nouă sau de o doză de aluminiu. Nu vedem asta în alte părți ale lumii”, a explicat Braghi.

Rata de colectare a dozelor de băuturi în Europa ajunge la aproximativ 70%, față de circa 40% în Statele Unite. Paradoxal, acest succes al reciclării face ca deșeurile să fie atractive pentru comercianți, care le cumpără și le exportă acolo unde obțin prețuri mai mari.

Tensiunile globale creează probleme pentru producătorii europeni

Contextul global accentuează presiunea. Președintele SUA, Donald Trump, a impus tarife de 50% la importurile de aluminiu, determinând companiile americane să importe masiv deșeuri – taxate mai redus – pe care le transformă apoi în metal. În paralel, guvernul chinez a încurajat dezvoltarea capacităților de reciclare pentru a reduce consumul de materii prime și emisiile de carbon, într-un mediu marcat de supracapacități subvenționate.

„În China, supracapacitatea subvenționată creează o concurență neloială, pentru că pot plăti prețuri mult mai mari pentru deșeuri”, a spus Braghi. Novelis, companie cu sediul în India, a investit masiv în reciclarea din Europa și susține că blocul comunitar dispune de cea mai bună tehnologie și de cel mai bine dezvoltat ecosistem din industrie.

Potrivit European Aluminium, organizația care reprezintă sectorul, aproximativ 15% din capacitatea cuptoarelor de reciclare din UE este în prezent oprită din lipsă de materie primă. Deficitul anual este estimat la circa 2 milioane de tone. Industria aluminiului are o cifră de afaceri de aproximativ 40 de miliarde de euro, angajează direct 250.000 de persoane și susține alte un milion de locuri de muncă în Europa.

În noiembrie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a promis măsuri pentru a limita exporturile de deșeuri, astfel încât industriile europene să aibă acces la „cantități adecvate din acest material strategic, la prețuri competitive”. Opțiunile analizate, care urmează să fie prezentate în lunile următoare, includ o taxă pe export sau introducerea unor ținte obligatorii de conținut reciclat.

Dacă aceste măsuri vor eșua, avertizează Braghi, consecințele vor depăși sectorul aluminiului și vor afecta întregul lanț metalurgic, dar și obiectivele climatice ale Uniunii.

„Nu știu câte sectoare industriale din Europa pot oferi o combinație de ecosistem atât de bine dezvoltat, cea mai bună tehnologie și cel mai bun know-how”, a concluzionat reprezentantul Novelis.

