Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.

În același timp, cei mai mulți dintre cei chestionați sunt de acord cu ultimul plan propus de Statele Unite pentru a se obține pacea în Ucraina.

Sondajul Avangarde, realizat telefonic în perioada 27–30 decembrie, pe un eșantion de 1.000 de persoane, cu o marjă de eroare de +,-3,4 %, arată că românii sunt îngrijorați de capacitatea militară a țării.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare?”, 71% dintre români răspund DA, potrivit datelor Avangarde.

În acest context, deși există îngrijorări legate de capacitatea militară a țării, 74% dintre respondenți cred că NATO ar apăra România în cazul unui atac, semn că Alianța este percepută ca principala garanție de securitate națională.

De asemenea, studiul arată că, deși Statele Unite sunt văzute ca un actor-cheie în plan militar, 56% dintre români se declară nemulțumiți de nivelul actual al relațiilor dintre România și SUA. Pe de altă parte, la întrebarea dacă o pace în Ucraina, negociată în condițiile impuse de Statele Unite, ar trebui acceptată, 70% dintre cei chestionați au răspuns că da.

Pe tema serviciului militar obligatoriu, părerile sunt împărțite aproape egal. 49% dintre români spun că ar fi de acord cu reintroducerea armatei, în timp ce 47% se opun, diferența fiind în marja de eroare.

Corespondent Știrile ProTV: „În paralel, guvernul României pregătește mai mulți bani pentru Ministerul Apărării. Anul trecut, Senatul a adoptat legea stagiului militar voluntar, care se află acum pe masa președintelui pentru promulgare”.

Legea prevede un program de instruire voluntară de 4 luni, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani. Pentru a încuraja înrolarea, voluntarii vor primi 3 salarii medii brute, precum și cazare, hrană și echipament.

În ceea ce privește Rusia, 49% dintre respondenți spun că România nu ar trebui să își îmbunătățească relațiile economice cu Moscova, în contextul războiului din Ucraina și al temerilor legate de stabilitatea regională.

