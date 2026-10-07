Pelerinajul religios de la Iași va începe joi dimineață, când raclele cu moaștele Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi scoase în procesiune din incinta catedralei, iar apoi vor fi așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult, scrie news.ro.

Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cursul serii de miercuri la catedrala ieșeană, fiind întâmpinată de zeci de preoți, între care și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Mii de credincioși, așteptați la Iași

Aproximativ 8.000 de credincioși din localitatea Voluntari, județul Ilfov, sunt așteptați să ajungă, începând de joi dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași, traficul rutier urmând să fie perturbat pe mai multe artere din oraș.

Potrivit Poliției Locale, vor ajunge la Iași aproximativ 160 de autocare de la Voluntari, iar acestea vor fi parcate pe un bulevard din apropierea Catedralei Mitropolitane.

Pentru a evita aglomerația, autoritățile au creat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloșca - str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - strada Iancu Bacalu - Bd. Regele Ferdinand I al României. Dacă va fi cazul, culoarul unic va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe toată perioada desfășurării manifestărilor religioase de la Iași, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a oferi sprijin și îndrumare.

Jandarmeria îndeamnă participanții să aibă răbdare și să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor.

Autoritățile susțin că, pe fondul vremii favorabile, numărul credincioșilor care vor ajunge la pelerinajul de la Iași ar putea atinge 300.000.

Racla cu moaște va rămâne la Iași până pe 15 octombrie

Racla cu moaște va rămâne în curtea catedralei din Iași până în 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii, care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Străzile din jurul Catedralei Mitropolitane ieșene vor fi închise circulației timp de o săptămână, fiind de așteptat ca rândul pelerinilor să atingă și câțiva kilometri.