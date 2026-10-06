Deși mai sunt 2 zile până la evenimentul religios, curtea Catedralei Mitropolitane este mereu plină de pelerini.

Pelerinii umplu Catedrala Mitropolitană

1.500 de voluntari, cu 200 mai mulți față de anul trecut, îi vor ajuta pe cei care vin la Iași să se roage la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Printre ei și Paula, care a ales să dea o mână de ajutor pentru al 9-lea an consecutiv.

Paula Pantea, voluntar: „Mă leagă o amintire de când eram mică. Voluntarii mă luau și mă duceau să mă închin și m-a impresionat acel moment.”

Băiat: „E un mod de a-i mulțumi sfintei pentru tot ajutorul din acest an și pentru fiecare moment în care am simțit că nu sunt singur.”

Fată: „Cunoști multe povești, afli cum au ajuns ei aici și ce minuni a făcut sfânta pentru ei.”

Ioan Puiu, preot coordonator: „Majoritatea sunt studenți și elevi și trebuie, în primul rând, să meargă la școală. Voluntariatul e de dimineață și până seara, începem la 6 dimineața și terminăm a doua zi, la 6.”

Accesul la raclă va fi modificat

Accesul spre baldachin va fi modificat în acest an. Pelerinii vor putea urca pe două căi, față de una în anii trecuți.

Alte două ieșiri au fost amenajate pentru că fluxul de oameni să fie mai ușor de gestionat.

Lucian Apopei, director comunicare arhiepiscopia Iașilor: „Suntem luați prin surprindere de numărul mare, dar căutăm să fim pregătiți pentru ei, să îi întâmpinăm așa cum se cuvine.”

Și orașul se pregătește pentru zilele aglomerate. Peste 60.000 de crizanteme de toate culorile vor decora zona centrală a Iașiului. Se montează și toaletele ecologice de pe traseul pelerinilor.

Luni, la prânz, peste 500 de credincioși stăteau deja la rând în jurul Catedralei Mitropolitane. Alți peste 100 se rugau în interior.

Femeie: „Din Galați suntem. Sunt bucuroasă că am ajuns, în fiecare an venim.”

Bărbat: „Am avut și dureri, a fost și lapoviță, am stat toată noaptea și mă dureau picioarele ei, nu m-au durut atunci, când stăteam la rând. Când ajung aici îmi trece.”

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă din Catedrală joi dimineața, în jurul orei 6:00. De atunci, se așteaptă ca numărul pelerinilor să tot crească.