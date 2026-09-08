Dincolo de semnificația spirituală profundă, ea aduce bucurie și în multe familii. Peste 2,2 milioane de români își sărbătoresc onomastica.

5.000 de credincioși au ajuns în zori la Mănăstirea Piatra Fântânele din Pasul Tihuța, aflată la peste 1.600 de metri și vegheată de o cruce uriașă de 31 de metri.

Femeie: „Totul e special aici. E o liniște totală...”

Tânără: „E o zi de sărbătoare, de bucurie, de binecuvântare, ne adunăm toți, ne întâlnim, petrecem timp împreună.”

Tânăr: „Stăm toți împreună și ne bucurăm de această zi.”

După slujbă, oamenii s-au așezat la rând pentru o porție de sarmale.

Mii de credincioși, la Maria Radna

La Arad, cel mai important lăcaș de pelerinaj catolic din vestul țării - Basilica Papală Maria Radna - devine, timp de trei zile, un adevărat simbol al multiculturalismului.

Mii de credincioși români, maghiari, germani, bulgari, croați și cehi au venit să se roage la icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni.

Laszlo Bocskei, episcop romano-catolic Dieceza Oradea Mare: „Cu toții suntem împreună și ne simțim copiii aceleiași maici cerești care privește cu bunătate spre noi.”

Femeie: „Mă rog pentru sănătatea mea, a familiei mele, pentru binele nostru.”

Femeie: „O minune, nu pot să explic în cuvinte.”

După slujbă, credincioșii culeg din pădurea de stejari din spatele mănăstirii niște muguri asemuiți cu lacrimile Fecioarei care, spun ei, îi feresc de boli și necazuri.

Femeie: „Lacrimile Maicii Domnului, uitați, astea numai acum le găsim!”

Femeie: „Eu le pun într-un vas undeva în casă, în cameră, ne ajută Dumnezeu și ne ferește de rele și de necazuri.”

Peste 2,6 milioane de români își sărbătoresc onomastica

Dincolo de momentele religioase, mulți români au motive de voie bună.

Corespondent Știrile PRO TV: „Peste 2,6 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică, iar aproximativ 1,8 milioane dintre ei sunt femei. Cele mai întâlnite nume la nivel național sunt Maria, Mariana, Marian și Mioara.”

Iar în oraș, goana după cadouri a început încă de dimineață. În cofetării, oamenii au căutat tort și prăjituri pentru mesele în familie.

Alexandra Croitoru, cofetar: „Au făcut comandă din timp, chiar și cu o lună înainte pentru ziua de astăzi.”

Reporter: „Câte comenzi de torturi ați avut astăzi?”

Alexandra Croitoru, cofetar: „În jur de 300.”

Alții au ales florile. Buchetele au plecat către mame, fiice, soții sau bunici, fiecare cu o urare din suflet pentru această sărbătoare.