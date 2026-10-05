Și în 2026, perioada hramului vine cu un program special la Catedrala Mitropolitană, cu slujbe, procesiuni și momente importante pentru cei care vor să ajungă la racla Sfintei.

Când începe pelerinajul la Sfânta Parascheva 2026

Pelerinajul la Sfânta Parascheva din 2026 începe joi, 8 octombrie, la Iași, iar programul religios continuă până pe 15 octombrie. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase în procesiune în dimineața zilei de 8 octombrie, la ora 06:30, iar la ora 07:00 vor fi așezate în baldachin, pentru ca pelerinii să se poată închina.

Când vor fi scoase moaștele Sfintei Parascheva

Pelerinajul începe în dimineața zilei de joi, 8 octombrie. La ora 06:00 va fi citit Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, acesta fiind primul moment din programul religios. La ora 06:30, moaștele Sfintei Parascheva vor fi scoase și purtate în procesiune, alături de moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Procesiunea va înconjura Catedrala Mitropolitană și se va desfășura în prezența episcopului-vicar Nichifor Botoșăneanul.

La ora 07:00, moaștele vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Așadar, la ora 06:00 începe slujba, iar la ora 06:30 începe procesiunea în care vor fi scoase moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, la Iași vor fi aduse și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Acestea vor fi așezate alături de moaștele Sfintei Parascheva, iar credincioșii se vor putea închina la ele pe durata pelerinajului. Pelerinajul se va desfășura până pe 15 octombrie 2026.

Programul complet al slujbelor de la Iași

Programul slujbelor pentru perioada 8-15 octombrie 2026 a fost publicat și cuprinde atât slujbele zilnice de la Catedrala Mitropolitană din Iași, cât și momentele speciale organizate de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, după cum se arată într-un comunicat de presă emis de Arhiepiscopia Iașilor.

Pe 8 octombrie, programul începe la ora 06:00, cu Acatistul Sfintei Parascheva. La 06:30 are loc procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria, iar la 07:00 moaștele vor fi așezate în baldachin. Tot de la ora 07:00 este programată sfințirea apei, lângă Biblioteca „Dumitru Stăniloae”. Între 07:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, iar între 16:00 și 18:00, Vecernia și Paraclisul.

Pe 9 octombrie, între 07:00 și 11:00, sunt programate Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Parascheva. Seara, între 16:00 și 18:00, vor avea loc Vecernia și Paraclisul.

Pe 10 octombrie, slujbele de dimineață se desfășoară între 07:00 și 11:00 și includ Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Parascheva. La 16:00 este programat Paraclisul, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc privegherea cu slujba Sfântului Paisie de la Sihăstria.

Pe 11 octombrie, între 07:00 și 11:00, sunt programate Miezonoptica, Acatistul Domnului Iisus Hristos și Liturghia arhierească. Între 08:00 și 12:00 va avea loc și sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Galata. Între 16:00 și 17:00 sunt programate Paraclisele Maicii Domnului și Sfintei Parascheva, iar seara are loc procesiunea „Calea Sfinților”. De la 21:00 până la miezul nopții este programată privegherea în cinstea Sfântului Gheorghe.

Pe 12 octombrie, între 07:00 și 11:00, au loc Miezonoptica, Acatistul Sfântului Gheorghe și Sfânta Liturghie. La 16:00 este programat Paraclisul, iar între 19:00 și 23:00 are loc privegherea în cinstea Sfântului Apostol Andrei. Pe 13 octombrie, programul de dimineață, între 07:00 și 11:00, cuprinde Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie. La 16:00 are loc Paraclisul, iar de la 21:00 până la 03:00, în dimineața zilei de 14 octombrie, este programată privegherea Sfintei Parascheva și Sfânta Liturghie.

Ziua de 14 octombrie, când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, începe între 07:00 și 09:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Parascheva, Ceasurile și Doxologia Mare. Liturghia hramului va avea loc pe podiumul amenajat lângă pietonalul Ștefan cel Mare și se va încheia la 12:30. În programul publicat apar două ore diferite pentru începerea slujbei, 09:00 și 09:30. La 16:00 este programat Paraclisul, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc privegherea pentru Sfântul Iosif cel Milostiv și Sfânta Mărturisitoare Blandina.

Pe 15 octombrie, între 07:00 și 11:00, vor avea loc Miezonoptica, Acatistul Sfântului Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie. Programul se încheie între 16:00 și 18:00, cu Vecernia și Paraclisul.

Când are loc procesiunea „Calea Sfinților”

Procesiunea „Calea Sfinților” va avea loc duminică, 11 octombrie 2026, între orele 19:00 și 20:30. În cadrul procesiunii vor fi purtate moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Momentul este inclus în programul oficial al manifestărilor religioase organizate la Iași cu ocazia hramului Sfintei Parascheva.

Când are loc Sfânta Liturghie de Sfânta Parascheva

Sfânta Liturghie de hram va avea loc miercuri, 14 octombrie 2026. Potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor, slujba începe la ora 09:00 și se va încheia la 12:30. Liturghia va fi oficiată pe un podium amenajat lângă pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru ca slujba să poată fi urmărită și de credincioșii aflați mai departe de podium, în zonă vor fi montate ecrane mari.

Până când pot merge credincioșii la racla Sfintei Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva vor rămâne în baldachin pe durata pelerinajului, iar mutarea lor înapoi în Catedrala Mitropolitană este estimată pentru începutul zilei de joi, 15 octombrie 2026.