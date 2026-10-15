Scandalul ar fi pornit după ce dascălul i-ar fi cerut elevului, care este în clasa a V-a, să fie cuminte în timpul orei.

Copilul a povestit familiei, iar părinții și fratele lui au venit să îi ceară socoteală profesorului. L-au lovit de mai multe ori în curtea școlii.

Cei doi agresori, un bărbat de 39 de ani și un adolescent de 16, au fost duși în arestul poliției. Sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire și alte violențe.

„-Vă pare rău?

-Da, ne pare rău. A agresat copilu’!

-A agresat copilul?

-Da, l-a împins!”.