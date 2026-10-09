Unul dintre ei ar fi lovit victima cu un pahar de sticlă, spun anchetatorii.

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Potrivit procurorilor, conflictul ar fi început la miezul nopții, în urmă cu o săptămână în fața unui bloc din Arad. Victima s-ar fi sprijinit de mașina unuia dintre cei patru tineri, pe care nu îi cunoștea.

Indivizii, cu vârste între 19 și 20 de ani, s-au înfuriat și ar fi sărit la bătaie, Ar fi lovit victima cu pumnii și picioarele, iar una dintre lovituri ar fi fost dată cu un pahar de sticlă.

Leziunile suferite de băiat la ochiul stâng sunt extrem de grave, spun medicii. Tânărul are nevoie de până la 60 de zile de îngrijiri medicale și a rămas fără vedere la acel ochi.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de cei patru, pentru vătămare corporală, și au dispus, ca suspecții să fie cercetați sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta continuă în acest caz.