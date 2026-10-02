La aceste scene au asistat şi doi copii, unul de patru ani şi celălalt de 14 ani. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au anunţat, vineri, că un bărbat este anchetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că la data de 30.09.2026, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla într-un imobil din municipiul Constanţa, pe fondul unui conflict cu soţia sa, a agresat-o fizic pe aceasta, trăgând-o de păr şi aplicându-i lovituri cu palmele şi pumnii în zona feţei, după care a târât-o pe podea până în curtea imobilului. Incidentul s-a petrecut în prezenţa mai multor membri ai familiei, printre care doi minori, în vârstă de 4, respectiv 14 ani”, au afirmat procurorii.

Ei au precizat că victima a suferit leziuni care au necesitat două zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Constanţa care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.