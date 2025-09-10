Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii

10-09-2025 | 14:30
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii.

autor
Claudia Alionescu

Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, elevul agresiv riscând sancţiuni grave, inclusiv exmatricularea.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi a informat, miercuri, că în 9 septembrie, poliţiştii Secţiei 4 din Galaţi au fost sesizaţi de către un cadru didactic la o unitate de învăţământ din municipiu că ar fi fost agresat de un elev, în pauza dintre orele de curs.

Poliţiştii care s-au deplasat la caz au constatat că cele sesizate se confirmă. Astfel, în cursul aceleiaşi zile, profesorul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea unităţii de învăţământ, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenţia că nu au voie să fumeze în incinta şcolii.

În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenţionarea profesorului, ar fi aprins o ţigară şi i-ar fi suflat acestuia fumul în nas, moment în care între cei doi a izbucnit un conflict, aceştia agresându-se fizic reciproc.

În timpul agresiunii, căştile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse, precizează IPJ Galaţi. Profesorul agresat s-a ales cu mai multe răni şi a ajuns la spital, iar ulterior şi-a scos certificat medico-legal.

Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a declanşat o anchetă, iar elevul agresor riscă sancţiuni grave care pot merge până la exmatriculare.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi pentru distrugere, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Sursa: News.ro

Etichete: bataie, profesor, ancheta, politie, galati, elev,

Dată publicare: 10-09-2025 14:30

