Fata de 19 ani a fost arestată preventiv, iar cea de 16 ani a fost plasată în arest la domiciliu. Atenție urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Imaginile violente au fost filmate de prietene din grupul agresoarelor, și după ce au ajuns pe mai multe rețele sociale, au stârnit reacții puternice. Se vede cum o fată de 15 ani este umilită și lovită de trei tinere.

Polițiștii din Mangalia s-au sesizat și au început cercetările. Au găsit victima și au audiat-o. A fost anunțată și Direcția pentru Protecția Copilului.

Simona Constantinescu, șef serviciu management DGSPAC: „Fata a declarat că resimte sentimente de teamă și faptul că lucrurile s-ar putea repeta în viitor și a cerut ajutor. Atât mama cât și minora au acceptat și au înteles că este nevoie de consiliere de specialitate”.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi desfășurat în contextul unui așa-numit trend apărut pe Tiktok, numit în argou - „Lăcheală".

Corespondent Pro TV: ,,Lăcheala a devenit un fenomen pe rețelele sociale: o persoană este aleasă pentru a fi agresată, iar bătaia este filmată și apoi postată online. Totul pentru vizualizări, reacții și validare. Un trend periculos, care poate avea însă consecințe penale”.

Cele trei adolescente care ar fi comis agresiunea au fost identificate și au fost puse sub acuzare pentru amenințare și lovire și alte violențe.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Pentru o tânără de 19 ani instanța a admis propunerea procurorului de caz și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Fața de o altă minoră de 16 ani instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”.

În cazul minorei de 14 ani, anchetatorii vor stabili dacă a avut discernământ. Dacă se dovedește că minora a înțeles ce face și care sunt consecințele faptelor sale, aceasta poate răspunde penal. Însă, fiind minoră, i se aplică măsurile educative prevăzute de lege.