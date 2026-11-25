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„Respinge contestaţia formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunţată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, ca inadmisibilă. Admite contestaţia formulată de DIICOT împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunţată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul G.C. Desfiinţează în parte încheierea contestată, numai în privinţa inculpatului G.C. şi, rejudecând: constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu, ce a fost dispusă faţă de inculpatul G.C. prin încheierea din data de 09.11.2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, în dosarul penal nr. 46441/3/2026, definitivă prin încheierea nr. 1289/DL din 23.11.2026 a Curţii de Apel Bucureşti, pe care o menţine până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. Menţine obligaţiile impuse inculpatului G.C. prin încheierea contestată. Definitivă”, se arată în decizia instanţei, conform Agerpres.

Practic, judecătorii de la CAB s-au raportat la o decizie de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, luată luni tot de Curtea de Apel Bucureşti, şi nu la hotărârea Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie.

„Am un singur mesaj, foarte scurt, pentru sistem. Am înţeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înţeleg acest lucru într-un sistem dictatorial. M-aţi prigonit, m-aţi jignit, mi-aţi umilit familia, în special pe soţia mea, mi-aţi batjocorit copiii. V-a mai rămas un singur lucru, glonţul. Mă puteţi omorî, dar mai mult de atât nu aveţi ce îmi face”, a declarat miercuri Georgescu la ieşirea din sala de judecată.

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 11 noiembrie pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.