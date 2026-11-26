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În majoritatea zonelor continentale, pentru a ajunge la această limită ar fi necesar un foraj la aproximativ 35 de kilometri adâncime. Cercetătorii au prezentat recent un proiect de foraj care le-ar putea permite să atingă, în premieră, această limită, potrivit Polsat News.

În timpul Războiului Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică, pe lângă rivalitatea din domeniul spațial și cursa pentru explorarea fundului oceanelor, au concurat pentru a ajunge la limita dintre scoarța și mantaua Pământului.

Acest obiectiv ambițios nu a fost atins până în prezent. O nouă încercare este întreprinsă de peste 100 de cercetători din întreaga lume, implicați în proiectul internațional DIVE.

Discontinuitatea Moho, „Sfântul Graal” al geologilor

Stratul exterior al planetei noastre este scoarța terestră. Sub oceane, aceasta se întinde până la o adâncime de 5–10 kilometri, iar sub continente, până la aproximativ 25–70 de kilometri. Sub aceasta se află mantaua, cu o grosime de 2.900 de kilometri, iar și mai în adâncime se află nucleul topit.

Limita convențională dintre scoarță și manta, determinată pe baza vitezei de propagare a undelor seismice, este denumită discontinuitatea Moho și reprezintă de zeci de ani un subiect de interes pentru geologi.

Până în prezent, niciun foraj nu a ajuns la discontinuitatea Moho. Adâncimea record atinsă în scoarța oceanică este de 3,3 kilometri, iar în cea continentală, de 12,3 kilometri. Cel din urmă foraj a fost realizat în Peninsula Kola, unde discontinuitatea Moho se află la aproximativ 40 de kilometri sub suprafața Pământului.

Poarta din Alpi către interiorul Pământului

În Alpi însă, rocile aflate la mare adâncime au fost aduse aproape de suprafață. Atunci când plăcile tectonice Adriatică și Eurasiatică s-au ciocnit, ducând la formarea munților, o secțiune a scoarței terestre, aflată la mare adâncime, a fost împinsă în sus și a ajuns într-o poziție aproape verticală.

Rocile care odinioară se aflau la mulți kilometri sub pământ sunt acum vizibile pe versanții munților, în zona Ivrea-Verbano.

Măsurătorile indică faptul că, la aproximativ un kilometru sub pământ, în apropierea localității Balmuccia, se află o masă misterioasă de mare densitate, denumită corpul Ivrea. Cercetătorii cred că aceasta ar putea fi un fragment din mantaua plăcii tectonice Adriatice.

Un foraj la mare adâncime ar putea elucida misterul

Proiectul DIVE își propune să stabilească natura acestei mase de rocă. În prima etapă, desfășurată între 2022 și 2024, au fost realizate două foraje în valea Ossola, la adâncimi de 578,5 metri și, respectiv, 909,5 metri.

Aceste foraje au permis colectarea unor mostre de rocă din partea inferioară a scoarței terestre. Probele extrase au fost trimise la Institutul Federal pentru Geoștiințe și Resurse Naturale din Berlin.

Următoarea etapă va consta în realizarea unui foraj la o adâncime de trei kilometri în regiunea Valsesia.

Pe 16 noiembrie, proiectul a fost prezentat în cadrul unei reuniuni desfășurate la sediul Unione Montana Valsesia, asociația municipalităților din vale, de către cercetătorii implicați în proiectul DIVE, printre care Luca Ziberna, de la Universitatea din Trieste, și Silvia Pondrelli, de la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia.

Cel mai probabil, forajul va fi realizat în 2029. Până atunci, în 2027, echipa intenționează să obțină finanțarea, să elaboreze proiectul tehnic și să obțină autorizațiile necesare.

Dacă cercetătorii vor descoperi peridotit, roca din care este alcătuită mantaua, aceasta ar marca prima dată în istoria omenirii când un foraj ajunge la mantaua Pământului.

Dacă însă vor descoperi gabrou, o rocă formată prin solidificarea magmei, acest lucru va însemna că discontinuitatea Moho se află mult mai jos, la o adâncime de până la 45–50 de kilometri.