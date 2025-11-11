Președintele Academiei Române cere menținerea Institutului Național al Patrimoniului: „Pierderile, ireparabile”

Stiri actuale
11-11-2025 | 16:02
ioan aurel pop
Agerpres

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, solicită „păstrarea Institutului Național al Patrimoniului și sprijinirea sa de către statul român", ca urmare a declarațiilor publice ale unor înalți demnitari ai statului român.

autor
Mihai Niculescu

Institutul Național al Patrimoniului reunește un valoros colectiv de experți și specialiști, singurii competenți să acționeze responsabil, să colaboreze cu omologii lor din străinătate și să oprească distrugerea monumentelor. Ori de câte ori instituția specifică domeniului și-a pierdut autonomia sau a fost suprimată, pierderile suferite de patrimoniul național au fost majore și ireparabile”, subliniază acesta, conform news.ro.

Istoricul instituției - de la 1892 până astăzi

Institutul Național al Patrimoniului este unicul continuator al „Comisiunii Monumentelor Istorice”, create în 1892, în fruntea căreia s-au aflat încă de la înființare o serie de membri ai Academiei Române, precum Vasile A. Urechia, Iancu Kalinderu, Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga, Alexandru Lapedatu, ultimul ucis în 1950 în închisoarea de la Sighet.

Desființarea din 1977 și consecințele dramatice

Desființat în 1948, refăcut treptat ca Direcție a Monumentelor Istorice, ea a fost suprimată de regimul comunist în 1977, pentru acțiunea sa împotriva demolărilor, a distrugerii patrimoniului țării, a anihilării memoriei, a falsificării trecutului românesc. Desființarea Direcției a permis un adevărat vandalism comunist, căruia i-au căzut pradă marile mănăstiri Văcărești și Pantelimon, biserici precum Sf. Vineri, Albă Postăvari, Schitul Maicilor și altele.

Refacerea după 1990

Refăcută în februarie 1990, sub președinția academicianului arhitect Grigore Ionescu, „Comisia Națională și Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice” a suferit noi lovituri în 1994, reușind totuși să conserve cea mai mare parte din patrimoniul Comisiunii de la 1892 și al instituțiilor succesive, devenind, în 2003, Institutul Național al Monumentelor Istorice, ulterior al Patrimoniului, a subliniat Ioan-Aurel Pop.

Citește și
Muzeul Luvru
Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute

Rolul crucial al instituției

Potrivit acestuia, „instituție de cercetare, inventariere, clasare, protejare, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniilor țării, «Institutul Național al Patrimoniului» reunește un valoros colectiv de experți și specialiști, singurii competenți să acționeze responsabil, să colaboreze cu omologii lor din străinătate și să oprească distrugerea monumentelor. Ori de câte ori instituția specifică domeniului și-a pierdut autonomia sau a fost suprimată, pierderile suferite de patrimoniul național au fost majore și ireparabile”.

Sursa: News.ro

Etichete: academia romana, institut, monumente istorice,

Dată publicare: 11-11-2025 15:54

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni
Romania, te iubesc!
Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni

„Atenție, cade patrimoniul!”, partea a III-a. Zeci de case din Transilvania sau Delta Dunării au fost renovate cu bani europeni şi incluse pe ruta caselor tradiţionale. Acesta de altfel este şi proiectul cu cel mai mare grad de implementare.

Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute
Stiri actuale
Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute

Jaf în doar 4 minute la celebrul Muzeu Luvru din Capitala Franței. Hoții au dat lovitura și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă. Podoabele dispărute i-au aparținut lui Napoleon și coroanei regale franceze.

Biserica fortificată din Viscri - patrimoniu UNESCO și o bijuterie a satului săsesc. De ce este atât de vizitată
Stiri Turism
Biserica fortificată din Viscri - patrimoniu UNESCO și o bijuterie a satului săsesc. De ce este atât de vizitată

Biserica fortificată din Viscri este unul dintre cele mai bine conservate monumente ale arhitecturii săsești din Transilvania, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Băutura interzisă prin decret timp de 13 ani. E recunoscută de UNESCO în patrimoniul cultural universal
Stiri Diverse
Băutura interzisă prin decret timp de 13 ani. E recunoscută de UNESCO în patrimoniul cultural universal

Cafeaua turcească depășește cu mult statutul unei simple băuturi, fiind recunoscută de UNESCO ca patrimoniu cultural imaterial al umanității. A fost chiar interzisă de un sultan, de frica mișcărilor sociale pe care le-ar fi putut inspira.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28