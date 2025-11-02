Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni

„Atenție, cade patrimoniul!”, partea a III-a. Zeci de case din Transilvania sau Delta Dunării au fost renovate cu bani europeni şi incluse pe ruta caselor tradiţionale. Acesta de altfel este şi proiectul cu cel mai mare grad de implementare.

Mergem pe tărâmul tuberozelor, unde şapte locuinţe tradiționale au primit haine noi ca să-şi primească turiştii veniţi în fiecare an la Festivalul de la Hoghilag.

Ruta Castrelor și Cetăților Romane ne invită să descoperim urmele trecutului pe culmile munților și în văile adânci ale României. De la Bologa la Porolissum sau Sarmizegetusa, fiecare loc spune o poveste despre soldați romani, daci și împărați care au făcut istorie aici. Ar trebui să fie o călătorie în timp printre ziduri vechi de două milenii, cu condiţia ca autorităţile să fie în stare să pună în valoare aceste edificii. La castre, gradul mediu de implementare pentru cele cinci situri aflate în proces de reabilitare este sub 50%, iar cel mai întârziat a raportat un stadiu de progres de doar 9%. Ne oprim la Bologa, în judeţul Cluj, pentru că şi castrul şi cetatea sunt prinse în cele două rute. Când i-am vizitat, lucrările erau uşor întârziate, iar azi se înregistrează peste 30%.

S-a pierdut un proiect finanțat prin PNDL, care era dedicat tot castelului și avea ca obiectiv restaurarea ambelor structuri cercetate: clădirea principală — pretoriul — și poarta de acces. Proiectul nu a putut fi dus la capăt din cauza problemelor legate de proprietate, care avea doar un titlu provizoriu la acel moment.

A fost demult, în urmă cu aproximativ doi ani.

Arhitecţii au propus aici construirea unei butaforii, ca să înţelegem dimensiunile unui astfel de castru, în timp ce vestigiile vor fi protejate de materiale speciale. Turiştii vor putea să intre în castru printr-o poartă care imită dimensiunile reale. Cercetătorii, arhitectul şi constructorul ne invită să păşim în castru, pentru ca privind spre ruinele lui să înţelegem cum se trăia în anii 200 după Hristos.

Două străji la Bologa

Aici, la Bologa, avem două străji. Ruinele castrului roman mai poartă amintirea legiunilor lui Traian, iar câteva sute de metri mai sus, zidurile cetății veghează valea de peste șapte secole. Ambele au fost ridicate ca să apere trecătorile și oamenii locului.

Iar astăzi, cu ajutor european, cetatea a fost pusă pe harta turismului local — jumătate de milion de euro pentru ca locul acesta, prins în ruta vechilor fortificații, să primească un nou rost: turismul și memoria vie a trecutului.

Un studiu european arată că sectorul de activitate dedicat moștenirii culturale poate crea, pentru fiecare loc de muncă direct, alte 26,7 locuri de muncă indirecte – în timp ce în cazul industriei producătoare de mașini raportul este de numai 1 la 6,3. Un singur monument istoric poate avea, numai din impozite pe venit, chiar și un randament anual de peste 600%.

Dragoș Pîslaru: „Datele pe care le am nu sunt chiar acolo, dar mă întrebați de ce ele sunt proiecte în lucru. Se vor regăsi în listă, le vom putea urmări eu ce vreau să fac este inclusiv partea de studiu, să-l pot monitoriza, adică vreau să le pun pe culori, roșu, galben verde, și să putem mântui. Aștept prin memorandum să decide ministerul culturii. Care sunt rutele pe care le conţine sau nu știu ce vă pot spune, este că există într-adevăr niște reduceri, care a avut loc pe rute culturale.”

Conform raportărilor oficiale, doar ruta castrelor este în pericol pentru că au stadii scăzute de implementare. Proiectele neduse la bun sfârşit înseamnă penalităţi pentru România.

Ruta satelor cu arhitectură tradițională

Pornim acum pe ruta satelor cu arhitectură tradițională. Cele 33 de obiective ar trebui să ne poarte într-o călătorie prin satul românesc care păstrează acea atmosferă ce ne întoarce la fibra noastră: acoperișuri de șindrilă, pereți din lemn și chirpici, porți sculptate, obloane din lemn pictat. Unul dintre satele care se apropie de finalizarea proiectului este Hoghilag, din județul Sibiu, cunoscut mai ales pentru că oricine ajunge aici pășește în lumea parfumată a tuberozelor.

Șapte gospodării din sat, alături de una aparținând primăriei, au intrat în programul de renovare a caselor sătești, fiecare beneficiind de o finanțare de 30.000 de euro. Tanti Anita este una dintre beneficiare. Casa ei face acum parte din ruta turistică, iar vara aceasta sute de turiști i-au trecut pragul.

O comisie de experți a ales cele șapte case din sat ale căror proprietari nu au intervenit asupra lor și care păstrau elementele tradiționale. Ne îndreptăm acum spre fostul dispensar veterinar, aflat în proprietatea primăriei, care a fost și el restaurat cu fonduri din PNRR.

Aici, primarul Nicu Lazăr, aflat la al treilea mandat, vrea să dezvolte un hub pentru tinerii pasionaţi de IT.

Cei porniţi pe ruta satelor tradiționale vor descoperi o superbă biserica ridicată în secolul al XIX-lea.

Primăria a cumpărat Biserica Evanghelică din Hoghilag cu bunăvoința Protopopiatului Sighișoara, care a vândut-o pentru un euro, conștient că, dacă nu s-ar fi intervenit urgent, clădirea s-ar fi prăbușit. După ce a intrat în proprietatea primăriei, Nicu Lazăr a apelat la „Ambulanța pentru Monumente" pentru a o pune în siguranță.

Timp de o lună, 82 de voluntari ai „Ambulanței pentru Monumente", găzduiți de oamenii din comună, au muncit pentru a salva biserica de la dispariție. Au refăcut acoperișul și au oprit degradarea zidurilor.

Într-un ornament de pe acoperiș, voluntarii au găsit un mesaj scris în limba germană de cei care au reparat biserica după o furtună mare, în 1964. Meșterul nota în bilet că tinerii nu mai merg la biserică — dar iată că, după 58 de ani, tocmai tinerii sunt cei care păstrează viu patrimoniul nostru cultural. Astăzi, e locul în care oamenii se adună la slujbe sau la conferințe — Biserica salvată de comunitate pentru cei ce vor veni. Toate aceste monumente înseamnă mai mult decât niște ziduri, pietre îngropate sau clădiri ce-au adăpostit nobili. Sunt, de fapt, cărțile noastre de istorie — lumi și vremuri de care ne e dor, deși nu le-am cunoscut.

Mai sunt doar opt luni în care țara noastră mai poate absorbi zecile de milioane de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin PNRR, pentru recuperarea memoriei unui popor care are nevoie să se întoarcă la origini.

