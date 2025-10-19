Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute

Jaf în doar 4 minute la celebrul Muzeu Luvru din Capitala Franței. Hoții au dat lovitura și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă. Podoabele dispărute i-au aparținut lui Napoleon și coroanei regale franceze.

Atacul, demn de un film de acțiune, a fost comis de dimineață, când faimosul muzeu parizian abia se deschisese pentru vizitatori. În goana lor, cei 3 sau 4 hoți ar fi pierdut o coroană. Indivizii mascați au dat atacul în jurul orei 9.30 dimineața, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru vizitatori.

Au acționat din exteriorul clădirii, folosindu-se de o autospecială cu scară telescopică. Din nacelă, au intrat printr-o fereastră de la etaj, pe latura dinspre Sena, unde se desfășoară lucrări.

Au spart fereastra, folosindu-se de ferăstraie mici sau "polizoare", apoi au intrat într-o sală din Galeria lui Apollo, unde sunt expuse bijuteriile coroanei regale franceze.

Au reușit să deschidă două casete cu vitrine și au furat nouă podoabe de patrimoniu. În doar câteva minute, hoții au dat lovitura și au fugit cu două scutere, aceleași vehicule cu care veniseră.

În grabă, au pierdut o parte din pradă - potrivit presei franceze, o coroană care a aparținut împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea.

Rachida Dati, ministrul francez al Culturii: „În partea de jos a Muzeului Luvru, în apropierea muzeului, a fost într-adevăr găsită o bijuterie (deteriorată), care este în prezent evaluată. Toate acestea sunt încă în desfășurare. Am ajuns imediat la câteva minute după ce am primit informația despre acest furt și, ca să spun totul, jaful a durat aproape patru minute. A fost foarte rapid. Trebuie spus că este vorba despre o lovitură a profesioniștilor”.

Poliția și personalul muzeului au evacuat sute de vizitatori, cărora li s-a spus că Luvrul se închide subit, fără alte explicații.

Ghid al muzeului Luvru: „Dacă vreți să reveniți mai târziu, nu suntem siguri că muzeul se va redeschide azi. Vă rog, grăbiți evacuarea, puteți trece pe la case unde vor fi rambursați banii pe bilete”.

Muzeul a transmis ulterior pe o rețea socială că va rămâne închis tot restul zilei din motive excepționale.

