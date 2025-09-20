Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Stiri externe
20-09-2025 | 19:26
×
Codul embed a fost copiat

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

autor
Stirileprotv

Suma acoperă valoarea de asigurare a celebrului coif de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice, toate expuse temporar la Muzeul Drents din Assen. Deși aproape că ne luăm adio de la coif, ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile olandeze colaborează cu cele române pentru a da de urma hoților.

Fără explicații suplimentare, oficialii din Ministerul Culturii au transmis pe Facebook că țara noastră a încasat banii reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

Suma a fost virată în două tranșe: prima, de aproape 4,85 milioane de euro, pe 25 august. A doua, de 855.000 euro, luna aceasta, pe 12 septembrie.

Banii au ajuns în conturile Muzeului Național de Istorie, iar de acolo urmează să fie transferați la bugetul statului.

Citește și
pasionat comori cluj
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Cât au valorat obiectele furate

Corespondent Știrile PRO TV: „Banii virați de compania de asigurări din Olanda reprezintă valoarea la care au fost asigurate piesele de patrimoniu. Coiful de la Coțofenești, realizat din aur masiv - o piesă unică în lume prin forma, vechime și decorațiuni, a fost asigurat pentru 4,3 milioane de euro. În cazul celor trei brățări dacice, sumele variază între 450.000-500.000 de euro per piesă. Dacă obiectele vor fi recuperate, compania de asigurări își va cere banii înapoi.”

Oficialii Ministerului Culturii și ai Muzeului Național de Istorie au refuzat să comenteze situația și au precizat că toate informațiile au fost deja transmise printr-un comunicat de presă. Raluca Turcan, ministrul al Culturii în perioada în care piesele din Tezaurul Dacic au fost trimise în Olanda, susține că valoarea despăgubirii a fost stabilită de o echipă de experți.

Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: „Există o procedură standard și aceasta este stabilită de mai mulți experți care cu asta se ocupă pentru orice expoziție de patrimoniu în străinătate. Sper ca plata acestor aproape 6 milioane de euro să mobilizeze și mai mult autoritățile olandeze și să identifice cât mai rapid locația artefactelor.”

Valoarea coifului de aur de la Coțofenești este inestimabilă din punct de vedere istoric, arheologic și cultural. Piesa datează din anul 400 înainte de Hristos, din perioada clasică a civilizației traco-getice.

În ceea ce privește brățările dacice de aur, acestea au fost realizate în perioada lui Decebal și confecționate prin metode avansate pentru acea vreme, incluzând forjarea, turnarea și gravarea. Designul lor este spectaculos, capete zoomorfe și motive geometrice complexe.

Daniela Zaharia, istoric, Universitatea București, Facultatea de Istorie: „Suma primită, după părerea mea, nu poate să compenseze dintr-un punct de vedere administrativ și legal pierderea, de aceea se fac asigurări, dar din punct de vedere al sărăcirii patrimoniului sub aspect cultural și sub aspectelor datelor de patrimoniu nu există o compensație. Nu se poate compensa. Singura compensație este acest obiect, nu există compensație pentru el.”

Între timp, ancheta olandezilor la care participă polițiști și procurori români înaintează greu. Trei din cei patru co-suspecți în cazul furtului de artă de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal.

Ministerul Public consideră că rolul lor a fost prea mic pentru a fi trași la răspundere. Autoritățile noastre au cooperat pe partea de schimb de date și informații, dar până în acest moment, nu au apărut elemente noi.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Sursa: Pro TV

Etichete: furt, Olanda, tezaur,

Dată publicare: 20-09-2025 18:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Guvernul are nevoie, din nou, de bani de la români. Oferă dobânzi de până la 7,85% pe an, fără impozit
Stiri Economice
Guvernul are nevoie, din nou, de bani de la români. Oferă dobânzi de până la 7,85% pe an, fără impozit

Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de unu, trei şi cinci ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%.

Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României
Stiri Diverse
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Descoperire arheologică de senzație în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții.

Tezaur de aproape două milenii, descoperit la Histria. Obiectele provin dintr-o locuință din perioada romană
Stiri Diverse
Tezaur de aproape două milenii, descoperit la Histria. Obiectele provin dintr-o locuință din perioada romană

Peste 40 de monede și câteva podoabe antice din metale prețioase au fost descoperite în situl arheologic Histria, informează Muzeul Național de Istorie a României.

La zece ani după ce a fost furată, o monedă dintr-un tezaur viking reapare la vânzare în Londra
Stiri Diverse
La zece ani după ce a fost furată, o monedă dintr-un tezaur viking reapare la vânzare în Londra

O piesă prețioasă dintr-un tezaur viking furat, dispărut de ani de zile, a ieșit recent la lumină. O monedă rară a fost descoperită la vânzare în Croydon, Londra, readucând în atenție unul dintre cele mai mari jafuri arheologice din Marea Britanie.

Veste uriașă de la olandezi, despre piesele de tezaur românesc furate. ”Ne așteptăm să găsim Coiful de la Coțofenești”
Stiri Diverse
Veste uriașă de la olandezi, despre piesele de tezaur românesc furate. ”Ne așteptăm să găsim Coiful de la Coțofenești”

Este de aşteptat ca o parte sau toate comorile de artă româneşti furate de la Muzeul Drents din Assen să fie găsite, potrivit lui Diederik Greive, ofiţer şef al Parchetului din nordul Ţărilor de Jos, scrie RTV Drenthe.

Recomandări
Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”
Stiri externe
Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

Estonia a solicitat o consultare cu ceilalți membri NATO după ce avioane de luptă rusești i-au încălcat spațiul aerian. A fost vorba despre trei MiG-31 care au survolat cerul timp de 12 minute, după cum a anunțat guvernul de la Tallin.

Trei sferturi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Care sunt cele mai mari temeri - Sondaj
Stiri actuale
Trei sferturi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Care sunt cele mai mari temeri - Sondaj

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, cea mai mare temere a lor fiind o posibilă criză economică sau escaladarea războiului din Ucraina, arată un sondaj al Avangarde.

Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”
Stiri actuale
Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28