Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Suma acoperă valoarea de asigurare a celebrului coif de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice, toate expuse temporar la Muzeul Drents din Assen. Deși aproape că ne luăm adio de la coif, ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile olandeze colaborează cu cele române pentru a da de urma hoților.

Fără explicații suplimentare, oficialii din Ministerul Culturii au transmis pe Facebook că țara noastră a încasat banii reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

Suma a fost virată în două tranșe: prima, de aproape 4,85 milioane de euro, pe 25 august. A doua, de 855.000 euro, luna aceasta, pe 12 septembrie.

Banii au ajuns în conturile Muzeului Național de Istorie, iar de acolo urmează să fie transferați la bugetul statului.

Cât au valorat obiectele furate

Corespondent Știrile PRO TV: „Banii virați de compania de asigurări din Olanda reprezintă valoarea la care au fost asigurate piesele de patrimoniu. Coiful de la Coțofenești, realizat din aur masiv - o piesă unică în lume prin forma, vechime și decorațiuni, a fost asigurat pentru 4,3 milioane de euro. În cazul celor trei brățări dacice, sumele variază între 450.000-500.000 de euro per piesă. Dacă obiectele vor fi recuperate, compania de asigurări își va cere banii înapoi.”

Oficialii Ministerului Culturii și ai Muzeului Național de Istorie au refuzat să comenteze situația și au precizat că toate informațiile au fost deja transmise printr-un comunicat de presă. Raluca Turcan, ministrul al Culturii în perioada în care piesele din Tezaurul Dacic au fost trimise în Olanda, susține că valoarea despăgubirii a fost stabilită de o echipă de experți.

Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: „Există o procedură standard și aceasta este stabilită de mai mulți experți care cu asta se ocupă pentru orice expoziție de patrimoniu în străinătate. Sper ca plata acestor aproape 6 milioane de euro să mobilizeze și mai mult autoritățile olandeze și să identifice cât mai rapid locația artefactelor.”

Valoarea coifului de aur de la Coțofenești este inestimabilă din punct de vedere istoric, arheologic și cultural. Piesa datează din anul 400 înainte de Hristos, din perioada clasică a civilizației traco-getice.

În ceea ce privește brățările dacice de aur, acestea au fost realizate în perioada lui Decebal și confecționate prin metode avansate pentru acea vreme, incluzând forjarea, turnarea și gravarea. Designul lor este spectaculos, capete zoomorfe și motive geometrice complexe.

Daniela Zaharia, istoric, Universitatea București, Facultatea de Istorie: „Suma primită, după părerea mea, nu poate să compenseze dintr-un punct de vedere administrativ și legal pierderea, de aceea se fac asigurări, dar din punct de vedere al sărăcirii patrimoniului sub aspect cultural și sub aspectelor datelor de patrimoniu nu există o compensație. Nu se poate compensa. Singura compensație este acest obiect, nu există compensație pentru el.”

Între timp, ancheta olandezilor la care participă polițiști și procurori români înaintează greu. Trei din cei patru co-suspecți în cazul furtului de artă de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal.

Ministerul Public consideră că rolul lor a fost prea mic pentru a fi trași la răspundere. Autoritățile noastre au cooperat pe partea de schimb de date și informații, dar până în acest moment, nu au apărut elemente noi.

