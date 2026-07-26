Misiunea aeromedicală s-a desfășurat în perioada 25–26 iulie și a vizat transportul pacientei de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova către centrul specializat ECMO din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca).

Înainte de transfer, echipa multidisciplinară ECMO a Spitalului Floreasca, formată din trei medici specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, s-a deplasat la Craiova, unde a evaluat pacienta, a inițiat terapia ECMO, a stabilizat-o și a pregătit-o pentru transport. Pe durata zborului, medicii au monitorizat permanent starea pacientei și funcționarea sistemului ECMO, până la predarea acesteia în centrul specializat din București.

Potrivit autorităților, aceasta este prima misiune de transfer aeromedical interclinic al unui pacient asistat ECMO realizată de echipa multidisciplinară a Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca). „Datorită vitezei de deplasare, autonomiei și spațiului generos oferite de elicopterul Black Hawk, timpul necesar transferului a fost redus semnificativ, facilitând transportul în condiții optime al unei paciente aflate în stare critică și oferindu-i șansa de a ajunge cât mai rapid într-un centru medical cu expertiză în managementul cazurilor complexe”.

ECMO reprezintă una dintre cele mai avansate forme de suport vital, utilizată în cazul pacienților aflați în stare critică, atunci când inima și/sau plămânii nu mai pot asigura funcțiile necesare menținerii vieții. Transportul aeromedical al unui pacient aflat pe suport ECMO necesită o coordonare complexă, echipamente specializate și personal medical cu un nivel înalt de pregătire.

Autoritățile precizează că astfel de transferuri au mai fost efectuate în România de echipe medicale din centrele universitare din Iași și Oradea, însă misiunea din 25–26 iulie marchează operaționalizarea acestei capabilități și la nivelul Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), prin utilizarea echipei proprii și a capabilităților aeromedicale ale Inspectoratului General de Aviație al MAI.

„Este important de subliniat că misiuni de transfer interclinic al pacienților aflați în suport ECMO au mai fost realizate în România de echipe medicale specializate din cadrul centrelor universitare din Iași și Oradea, utilizând elicopterele SMURD și Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, contribuind astfel la dezvoltarea acestei capabilități la nivel național. Misiunea desfășurată în perioada 25–26 iulie marchează extinderea acestei capabilități și la nivelul Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), prin operaționalizarea propriei echipe multidisciplinare ECMO și utilizarea capabilităților aeromedicale oferite de Inspectoratul General de Aviație al M.A.I”.