Potrivit oficialului, este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.

„Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a scris ministrul pe Facebook.

Radu Miruță a mai afirmat că patru dintre cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul statelor membre UE și NATO au fost neutralizate de piloți militari români.

Oficialul a felicitat piloții și echipele de sprijin de la sol și a subliniat că incidentele de acest tip sunt o consecință a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”, a mai transmis ministrul.