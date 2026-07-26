Primul seism, cu magnitudinea 3,5, a avut loc la ora 02:35, la adâncimea de 147,4 kilometri, și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 56 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km sud de Buzău, 64 km nord de Ploiești, 73 km sud de Focșani și 91 km nord-est de Târgoviște, relatează Agerpres.

Al doilea cutremur, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 04:52, la adâncimea de 18,8 kilometri, și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 30 km sud de Focșani, 41 km sud de Buzău, 89 km sud de Brăila, 90 km sud de Galați, 93 km nord-est de Ploiești, 95 km sud-est de Sfântu-Gheorghe și 99 km sud de Bârlad.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 19 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.