Povestea tulburătoare a băiatului de 12 ani care a condus peste 200 de kilometri, cu poliția pe urme

19-01-2026 | 20:27
Un copil de 12 ani a condus peste 200 de kilometri maşina unchiului său, doar ca să-şi vadă tatăl, de care mama se separase.

Daniel Preda

Poliţiştii l-au văzut la volan şi l-au urmărit peste 70 de kilometri. Băiatul plecase din Avrig, judeţul Sibiu, şi spera să ajungă în Arad, la părintele său.

Secvențele incredibile s-au derulat în noapte de duminică spre luni, pe șoseaua care leagă județele Hunedoara și Arad. La volanul maşinii era băiatul de 12 ani care conducea cu poliția pe urme.

Ar fi furat autoturismul de la unchiul său, din orașul Avrig, județul Sibiu, și, hotărât să-şi vadă tatăl, a pornit spre Chișineu-Criș, în județul Arad, localitate aflată la 317 km distanţă. În jurul orei 3 dimineaţa, polițiștii din Hunedoara au vrut să îl tragă pe dreapta pentru un control de rutină.

Bogdan Nițu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara: „Cel aflat la volan nu s-a supus solicitării polițiștilor, motiv pentru care aceștia au fost nevoiți să pornească în urmărirea autoturismului”

Potrivit unor surse din anchetă, copilul ar fi avut porțiuni de drum în care a circulat cu aproape 200 kilometri pe oră. La 70 de kilometri de locul în care a fost reperat prima dată, a încercat să își piardă urma și a intrat pe străduțele unui sat din județul Arad (Milova). Acolo, însă l-au blocat polițiștii.

Mădălin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad:La volanul autoturismului a fost identificat un minor de 12 ani, din Chișineu Criș”.

Agenţii au aflat că părinții copilului sunt separați. El este în grija mamei, în județul Sibiu, iar tatăl său stă în județul Arad. Potrivit specialiştilor, cel mai probabil copilul fusese învăţat să conducă, dar chiar şi aşa s-a expus pericolului.

Educația este esențială

Nicolae Istrat, profesor de legislație rutieră, fost șef la Poliția Rutieră Timiș: „Pericolul cel mare este o dată pentru copilul ce se afla la volan, la 12 ani, și pericolul potențial pentru ceilalți aflați în trafic ce puteau fi accidentați."

Bianca Brânduşa, psiholog: „Este important să se comunice copilului care sunt limitele. Adolescența este o perioadă a teribilismului, și copiii încearcă, își depășesc limitele, vor să fie văzuți”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și furt, însă copilul are sub 14 ani, așa că nu el va răspunde în fața legii, ci părinții lui.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-01-2026 20:19

