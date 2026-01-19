Ce le-a spus Ilie Bolojan liderilor PNL la câteva ore după ce a acceptat „pachetul de relansare economică” al PSD

Stiri Politice
19-01-2026 | 21:32
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Denis Grosu

Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.

autor
Adrian Popovici

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni în prima şedinţă din acest an, pentru a discuta temele de pe agenda curentă a guvernării.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan, lider al PNL, a prezentat în faţa BPN pachetul pentru reforma administraţiei publice centrale şi locale, precum şi calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, se precizează într-un comunicat al Partidului Naţional Liberal.

Conform sursei citate, Ilie Bolojan a informat despre şedinţa coaliţiei de guvernare, care a avut loc înaintea reuniunii BPN al PNL, unde s-au pus la punct ultimele detalii în privinţa reformei administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

„Forma agreată în coaliţie este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie 2026 să fie angajată răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului pentru acest proiect de lege. De asemenea, în aceeaşi zi, Guvernul îşi propune angajarea răspunderii în faţa Parlamentului şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie, cu contribuţia tuturor partenerilor din coaliţie”, precizează sursa citată.

Citește și
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Bugetul ar putea fi aprobat în februarie

Bugetul de stat pe 2026 ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie.

„În privinţa bugetului de stat, în urma discuţiilor tehnice cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ţinând cont de paşii premergători care mai trebuie făcuţi, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul şi liderul Partidului Naţional Liberal a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbţia fondurilor PNRR”, se menţionează în comunicatul PNL.

Conform sursei citate, preşedintele PNL a arătat că a fost creat un grup de lucru pe tema preocupării reprezentanţilor administraţiei publice locale în privinţa bugetelor locale şi a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local. 

Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni

Sursa: StirilePROTV

Etichete: guvern, PNL, ilie bolojan, reforma,

Dată publicare: 19-01-2026 21:32

Articol recomandat de sport.ro
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Citește și...
Reforma administrației, doar la pachet cu măsurile de relansare economică ale PSD. Ce se întâmplă cu bugetul pe 2026
Stiri Politice
Reforma administrației, doar la pachet cu măsurile de relansare economică ale PSD. Ce se întâmplă cu bugetul pe 2026

Partidele de la putere au convenit luni, într-o ședință a coaliției, cum vor adopta reformele de administrație. La fel ca la pachetele de măsuri precedente, Guvernul apelează tot la angajarea răspunderii în Parlament.

Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Recomandări
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor
Stiri actuale
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”
Stiri externe
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Ianuarie 2026

45:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28