Ce le-a spus Ilie Bolojan liderilor PNL la câteva ore după ce a acceptat „pachetul de relansare economică” al PSD

Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni în prima şedinţă din acest an, pentru a discuta temele de pe agenda curentă a guvernării.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan, lider al PNL, a prezentat în faţa BPN pachetul pentru reforma administraţiei publice centrale şi locale, precum şi calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, se precizează într-un comunicat al Partidului Naţional Liberal.

Conform sursei citate, Ilie Bolojan a informat despre şedinţa coaliţiei de guvernare, care a avut loc înaintea reuniunii BPN al PNL, unde s-au pus la punct ultimele detalii în privinţa reformei administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

„Forma agreată în coaliţie este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie 2026 să fie angajată răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului pentru acest proiect de lege. De asemenea, în aceeaşi zi, Guvernul îşi propune angajarea răspunderii în faţa Parlamentului şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie, cu contribuţia tuturor partenerilor din coaliţie”, precizează sursa citată.

Bugetul ar putea fi aprobat în februarie

Bugetul de stat pe 2026 ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie.

„În privinţa bugetului de stat, în urma discuţiilor tehnice cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ţinând cont de paşii premergători care mai trebuie făcuţi, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul şi liderul Partidului Naţional Liberal a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbţia fondurilor PNRR”, se menţionează în comunicatul PNL.

Conform sursei citate, preşedintele PNL a arătat că a fost creat un grup de lucru pe tema preocupării reprezentanţilor administraţiei publice locale în privinţa bugetelor locale şi a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local.

