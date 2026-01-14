Reacția mamei al cărei copil de 4 ani a fost găsit pe stradă, în frig, după ce l-a lăsat la grădiniță. Explicația directoarei

14-01-2026 | 13:46
Caz șocant în Iași. Un copil de patru ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, sumar îmbrăcat și speriat, după ce a plecat de la grădiniță, unde ar fi trebuit să fie permanent supravegheat.

autor
Mariana Apostoaie

O femeie dintr-un magazin l-a văzut și a sunat la 112, iar un echipaj al Poliției Locale l-a preluat pe cel mic. Mai multe anchete au fost declanșate în acest caz.

Băiețelul de patru ani a fost găsit la aproximativ 400 de metri de grădiniță, la 30 de minute de la dispariție și la trei ore după ce fusese lăsat de mama lui în grija educatoarei.

O femeie dintr-un magazin a zărit copilul de unul singur și s-a dus să vadă ce se întâmplă, apoi a sunat la 112. A stat cu cel mic până a venit Poliția. În scurt timp, agenții au dus băiețelul acasă.

Roxana Dibu, mama copilului: „Efectiv m-am înmuiat, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. Copilul meu trebuia să fie la grădiniță. Am sunat-o pe doamna asistentă și am întrebat-o: «Dumneavoastră știți că Poliția a venit acum la ușă cu Damian de mână?». Și dumneaei: «Cum să vină? Păi unde, dar Damian nu e la grădiniță?». Eu nu am văzut când a plecat Damian. Doamna era extraordinar de calmă, în sensul că: «Dar a ajuns acasă, este bine? E bine atunci, nu vă mai faceți griji, calmați-vă». Doamna asistentă mi-a spus că, probabil, el a descuiat ușa de la intrare, ceea ce mi se pare imposibil.”

Conducerea grădiniței a deschis o anchetă internă în urma incidentului și caută vinovații.

Carmen Rusu, director școală: „Este posibil ca portița mică să fi fost descuiată, pentru că sunt părinți care vin și nu avem interfon la poartă. Nu putem închide tot timpul cu lacătul.”

Până să fie anunțată mama că a dispărut copilul, conducerea grădiniței susține că a aflat despre situație în momentul în care copilul a fost găsit.

Polițiștii care l-au preluat pe copil și l-au dus acasă, în siguranță, spun că zona în care a circulat i-a pus viața în pericol.

Cel mic era aproape înghețat, dar a reușit să le spună agenților zona în care locuiește.

Cristian Carp, agent Poliția Locală Iași: „Era îmbrăcat foarte sumar, în picioare avea niște papucei de casă. După 20–25 de minute de încercări de a depista unde locuiește minorul, am ajuns pe stradă, acesta recunoscând autoturismul mamei. Minorul a fost găsit de noi într-o stare destul de deplorabilă, din cauza temperaturilor scăzute de afară.”

Sergiu Amorăriței, agent Poliția Locală Iași: „Având în vedere traficul din zona respectivă, fiind o trecere de pietoni foarte intens circulată, intersecția este foarte circulată de autoturisme, traficul este intens, fiind pusă în pericol viața minorului. Fiind frig, copilul nu ar fi rezistat mult, din cauza temperaturilor scăzute.”

Inspectoratul Școlar Județean Iași face verificări în acest caz, iar poliția a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-01-2026 13:45

