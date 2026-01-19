Consiliul Concurenței a amendat 27 de service-uri auto pentru fixarea tarifelor. Doi asigurători RCA, parte din cartel

Stiri Economice
19-01-2026 | 21:13
mecanic auto
Shutterstock

Consiliul Concurenței a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare. Acestea au format un cartel pentru a stabili prețurile. Autoritățile transmit că firmele și-au recunoscut practicile ilegale.

autor
Adrian Popovici

Această înţelegere a fost consolidată prin implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA care, prin acţiunile lor, au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Cele două companii au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înţelegere.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat 27 de companii (25 service-uri auto şi două societăţi de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România”, anunţă autoritatea de concurenţă.

25 dintre companiile sancţionate sunt sau au fost membre ale reţelei de service-uri autorizate ale Auto Italia Impex SRL din România şi desfăşoară, printre altele, activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor.

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că acestea şi-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării şi/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a preţului pieselor de schimb, precum şi a altor condiţii comerciale, în relaţia cu anumite societăţi de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurenţa între ele.

Citește și
criza oua
De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri

Această înţelegere a fost consolidată prin implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA care, prin acţiunile lor, au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Ca urmare, cele două societăţi au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înţelegere.

Una dintre companiile din cartel a colaborat cu autoritățile

Invesţigaţia a fost declanşată în urma unei cereri de clemenţă depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurenţă în cadrul programului de clemenţă.

Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenţei poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel şi care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici anticoncurenţiale.

Toate cele 27 de companii sancţionate şi-au recunoscut fapta şi, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancţiunilor.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile.

Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni

Sursa: News.ro

Etichete: consiliul concurentei, service auto,

Dată publicare: 19-01-2026 21:13

Articol recomandat de sport.ro
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Citește și...
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații
Stiri actuale
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații

Consiliul Concurenței anunță că a amendat opt companii, printre care Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie pentru practici ilegale pe piața muncii.

De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri
Stiri actuale
De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri

Autoritățile au declanșat mai multe controale, după ce au dispărut ouăle din unele magazine sau se găsesc în cantități mici.

Consiliul Concurenței: Plafonarea prețurilor la alimente a depășit termenul legal: „Există riscul unor efecte nefavorabile”
Stiri Economice
Consiliul Concurenței: Plafonarea prețurilor la alimente a depășit termenul legal: „Există riscul unor efecte nefavorabile”

Consiliul Concurenţei avertizează că măsura plafonării adaosurilor la alimente este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenţei, a depăşit deja termenul legal.

Recomandări
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor
Stiri actuale
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”
Stiri externe
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Ianuarie 2026

45:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28