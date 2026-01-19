Consiliul Concurenței a amendat 27 de service-uri auto pentru fixarea tarifelor. Doi asigurători RCA, parte din cartel

Consiliul Concurenței a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare. Acestea au format un cartel pentru a stabili prețurile. Autoritățile transmit că firmele și-au recunoscut practicile ilegale.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat 27 de companii (25 service-uri auto şi două societăţi de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România”, anunţă autoritatea de concurenţă.

25 dintre companiile sancţionate sunt sau au fost membre ale reţelei de service-uri autorizate ale Auto Italia Impex SRL din România şi desfăşoară, printre altele, activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor.

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că acestea şi-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării şi/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a preţului pieselor de schimb, precum şi a altor condiţii comerciale, în relaţia cu anumite societăţi de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurenţa între ele.

Această înţelegere a fost consolidată prin implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA care, prin acţiunile lor, au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Ca urmare, cele două societăţi au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înţelegere.

Una dintre companiile din cartel a colaborat cu autoritățile

Invesţigaţia a fost declanşată în urma unei cereri de clemenţă depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurenţă în cadrul programului de clemenţă.

Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenţei poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel şi care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici anticoncurenţiale.

Toate cele 27 de companii sancţionate şi-au recunoscut fapta şi, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancţiunilor.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile.

