Horoscop 20 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Sunt aspecte care țin de sănătate pe care trebuie să le urmăriți

19-01-2026 | 21:12
neti sandu
Horoscop 20 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. Or să iasă la iveală niște adevăruri care ne pot schimba optica de viață și ne pot redirecționa spre lucruri corecte.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 2 și să avem încredere în cel de lângă noi, că vom face echipă frumoasă.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Noutăți de bun augur: o să ieșiți pe undeva în societate, poate la un spectacol, o lansare de proiect, o gală, ceva care vă stârnește emoții. O să vă caute cineva care vă duce dorul și poate o să vă vedeți mai des de aici înainte.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – PEȘTI

Încep să se contureze niște proiecte care vă pot aduce succes și o să puneți toate resursele la bătaie ca să câștigați bani și prestigiu. E bine să vă îngrijiți și de voi, de sănătate, ca să fiți în formă maximă, să vă îmbunătățiți rezultatele și să faceți performanță.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – BERBEC

Or să insiste unii și alții să vă alăturați unui grup, să serviți o cauză și să căpătați o imagine mult îmbunătățită, dar voi o să faceți o alegere. O să dați zor să duceți la bun sfârșit diverse proiecte, atât de serviciu, cât și de viață personală, ca să lansați la apă altele noi.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – TAUR

O reușită în sfera comunicării cu cei care simt și gândesc la fel ca voi și o să faceți treabă bună împreună, că există un interes și o emulație colectivă. Poate plecați într-o deplasare, că sunt chestiuni importante de rezolvat și nu o să lăsați nimic la voia întâmplării, pentru că e cariera voastră în joc.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – GEMENI

O să vă consultați cu familia în privința unei plecări la sfârșit de săptămână într-o stațiune de agrement, la schi sau la săniuș, și supuneți la vot: cât să stați și unde. O rezolvare din mers; poate luați o aprobare sau treceți un examen pentru care ați învățat cât s-a putut, dar v-a picat ceva ușor.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – RAC

O să interacționați cu niște oameni care vor să vă cointereseze într-un proiect, cu care și voi veți fi de acord, și o să fie un câștig în plan financiar. Poate reglați o situație bancară, să vedeți de ce șanse dispuneți ca să plecați pe undeva, după ce achitați ratele și facturile.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – LEU

Se poate să începeți niște negocieri ca să obțineți ce v-ați propus de la angajatori, că nu vreți să coborâți ștacheta, ci să țineți la principiile voastre. Vă caută cineva răscolit de amintiri și care visează la o reconciliere, că nu îi este bine fără voi.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

E posibil să mai luați și alți bani în sfera salariului și să vă luați familia, de vineri, și să porniți spre o destinație de vacanță pentru două-trei zile. Sunt aspecte care țin de sănătate pe care trebuie să le urmăriți, ca să nu se agraveze vreo problemă.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să aveți musafiri în curând și o să vă ocupați de casă, poate mai redecorați puțin sau faceți o invitație, ca să vă simțiți și voi, și musafirii, mai confortabil. Poate vă găsiți de lucru prin țară sau prin lume, ori visați la o școală în străinătate – și o să vă hotărâți.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – SCORPION

O să faceți o evaluare a banilor din cont ca să știți de cât mai aveți nevoie să vă luați fie o casă, fie o mașină, dacă banca vă acordă un împrumut. Poate vă face partenerul de cuplu o surpriză și vă scoate la plimbare, în weekend, într-un city break, ca să vă destindeți.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să faceți progrese la serviciu, la școală sau pe plan personal; lucrurile or să se așeze frumos în viața voastră. O să vă alăturați unui grup ca să luptați împreună pentru o cauză și să vă fie apreciată inițiativa.

Horoscop 20 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Poate vi se aprobă un credit bancar și o să puteți plăti taxe, impozite și facturi, ca să vă vedeți apoi și de restul achizițiilor de pe listă. Se poate să revină cineva cu o ofertă de job și, de data asta, să vă faceți timp.

