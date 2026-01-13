O femeie și-a lăsat băiețelul de 4 ani la grădiniță, în Iași, dar după câteva ore a avut un șoc: „Nu primisem niciun apel”

13-01-2026 | 21:11
Un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu a fost deschis după ce un copil de 4 ani a fost găsit singur pe stradă în zona Pieţei Chirilă din Iaşi, deşi fusese lăsat la grădiniţă de mama sa.

Aura Trif

"Secţia nr. 4 Poliţie Iaşi a fost sesizată, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul acesteia, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieţei Chirilă, din municipiul Iaşi. Din verificările preliminare a rezultat că minorul ar fi părăsit incinta unei unităţi de învăţământ preşcolar, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliţiei Locale, nu prezenta urme de violenţă şi se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost condus în siguranţă la domiciliu şi încredinţat familiei", a declarat, marţi seara, Adina Ciobanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Iaşi.

Ce a povestit mama copilului

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

Mama copilului a povestit, prin intermediul reţelelor de socializare, că în cursul dimineţii şi-a lăsat fiul de 4 ani la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, iar pe fiica de 10 ani la şcoală. Câteva ore mai târziu, mărturiseşte femeia, s-au auzit bătăi insistente în uşa locuinţei. Atunci când a deschis şi-a văzut fiul în compania unui echipaj al Poliţiei Locale.

"Buna seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniţă, iar fata la şcoală, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniştită ştiind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în uşă, când am deschis un echipă de poliţie cu copilul meu de 4 ani de mână! Copilul a fost găsit în zona Piaţa Chirilă, de către un echipaj de poliţie, iar pe această cale vreau să le mulţumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior şi cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze strada. Am rămas şocată!! Nu primisem nici un apel de la grădiniţă să mă înştiinţeze că, copilul meu a dispărut. Am sunat eu grădiniţă, şi abia atunci au realizat!!! În fiecare zi noi părinţii ne lăsăm copiii în grija altora gândindu-ne că totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel şi fel de lucruri. Fiecare grădiniţă are o responsabilitate, şi se pare că nu toate sunt competente", a povestit mama copilului, prin intermediul reţelelor de socializare.  

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-01-2026 20:11

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu, a declarat, marţi, că numărul pacienţilor care au gripă sau viroze respiratorii este semnificativ mai mare decât în anii anteriori.

