Un copil de 12 ani din Arad, prins la volanul unei mașini furate după o urmărire în trafic. Băiatul a condus în trei județe

19-01-2026 | 13:27
Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism pe care îl furase din judeţul Sibiu.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Hunedoara au făcut, în noaptea de duminică spre luni, semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN 7, în localitatea Câmpuri-Surduc. Şoferul nu s-a conformat semnalelor poliţiştilor, continuându-şi deplasarea.

”Echipajul de poliţie a pornit în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice şi luminoase, iar la intrarea în judeţul Arad a fost solicitat sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Săvârşin. Acţiunea coordonată a poliţiştilor hunedoreni şi arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deşi viteza de rulare a fost mult peste limita legală). La volan a fost identificat un minor de 12 ani, din Chişineu-Criş. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere, iar autoturismul ar fi fost sustras din judeţul Sibiu”, a precizat sursa citată.

Băiatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale.

