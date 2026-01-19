Caz medical extrem de rar. O femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timp ce era deja gravidă. „A fost o mare sperietură”

19-01-2026 | 09:27
Kathleen Nicole Ramos Santos a fost uluită după ce i s-a confirmat că este însărcinată pentru a doua oară – în timp ce îl aștepta deja pe primul copil, într-un eveniment extrem de rar.

O mamă se află printre cele mai rare cazuri din lume, mai puțin de zece la număr din istorie, care au rămas însărcinate în timp ce erau deja însărcinate. Povestea ei este atât de rară, încât chiar și câștigarea la loterie este mai probabilă, potrivit Daily Star.

Kathleen Nicole Ramos Santos, în vârstă de 24 de ani, era încântată să afle că rămăsese însărcinată cu al doilea copil după ce îl născuse pe primul. Însă a fost șocată când medicii i-au spus că, de fapt, așteaptă gemeni concepuți printr-un fenomen extrem de rar.

Ea a mărturisit că sarcina neobișnuită a fost descoperită pentru prima dată în 2021, dar a ales să nu își facă publică povestea până acum. A adăugat că, atunci când cei doi copii s-au născut, a existat o „mare îngrijorare”, deoarece bebelușii au venit pe lume prematur.

Descoperirea unui fenomen medical rar

Vorbind cu presa locală, Kathleen – din orașul brazilian Nova Iguaçu – a spus că era deja mama unui copil când a descoperit că îl așteaptă pe cel de-al doilea. Însă lucrurile au luat rapid o turnură neașteptată, deoarece a început să aibă simptome de sarcină exagerate.

Simțind că ar putea fi un motiv de îngrijorare, a făcut un nou test de sarcină și a rămas uluită când rezultatul a arătat că așteaptă un alt copil în același timp. Afecțiunea, cunoscută sub numele de superfetație, înseamnă că o femeie este confirmată ca fiind însărcinată în timp ce este deja gravidă, ceva la care Kathleen nici măcar nu se gândise.

Superfetația este o afecțiune extrem de rară în care o femeie poate ovula chiar și după ce a rămas însărcinată, concepând un al doilea copil la câteva zile sau săptămâni după primul. Ginecologii spun că este posibil ca acest lucru să se întâmple, copiii putând avea chiar tați diferiți.

Dezvăluindu-și povestea marți, Kathleen a spus: „Am sunat o prietenă să vină la mine acasă și am făcut testul, pentru că mi-era teamă de rezultat. Realitatea de a deveni din nou mamă nu se instalase încă.”

Sarcină cu risc și o naștere dramatică

Pentru a afla mai multe despre această situație neobișnuită, viitoarea mamă a făcut o ecografie, care a confirmat că, de fapt, aștepta doi copii, nu unul singur. Totuși, au apărut probleme, deoarece exista o diferență clară de mărime între gemeni, unul dintre fetuși fiind cu o săptămână mai mic decât celălalt.

Medicii au clasificat imediat sarcina ca fiind una cu risc ridicat și i-au spus că trebuie să se odihnească cât mai mult posibil. Deși, pe parcursul unei mari părți a sarcinii, lucrurile au decurs normal, problemele au apărut atunci când gemenele Maju și Maya s-au născut cu șapte săptămâni înainte de termen.

Kathleen a fost îngrozită după ce a născut natural primul copil, în timp ce al doilea a trebuit să fie adus pe lume printr-o operație cezariană de urgență, la doar o oră mai târziu. Rememorând momentul înfricoșător, ea a spus: „A fost o mare sperietură — am avut două nașteri într-o singură noapte.”

Atât Maju, cât și Maya au fost transferate la terapie intensivă, unde au rămas în primele trei săptămâni de viață. Chiar și după ce au fost externate și familia s-a putut reuni, au mai existat provocări.

„Am avut grijă de ele singură, pentru că soțul meu muncea, așa că eu făceam totul”, a spus ea. „A fost foarte greu la început; ceva care m-a privat, literalmente, de orice — dar nu există nimic pe care o mamă să nu îl poată face.”

Sursa: Daily Star

Dată publicare: 19-01-2026 09:27

