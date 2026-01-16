Un băiat de 10 ani a fost agresat cu un cuțit de un alt copil, din cauza unei jucării. Micuțul a fost transportat la spital

Stiri actuale
16-01-2026 | 21:33
ambulanta
protv.ro

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 16:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuţit.

"Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie. Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", a transmis IPJ Brăila. 

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Agerpres

Etichete: braila, copil ranit, cutit,

Dată publicare: 16-01-2026 21:33

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani
Stiri Socante
Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani

O ceartă între doi bărbați s-a transformat într-un episod de o violență extremă, într-o localitate din județul Brăila. Unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt în zona gâtului.

Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști
Stiri actuale
Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști

Un bărbat a fost prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din municipiul Bacău, el devenind agitat când a văzut forţele de ordine.

Un bărbat din Slatina a intrat într-o sală de jocuri și a amenințat o angajată cu un cuțit. A furat aproape 70.000 de lei
Stiri actuale
Un bărbat din Slatina a intrat într-o sală de jocuri și a amenințat o angajată cu un cuțit. A furat aproape 70.000 de lei

Atac violent într-o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un individ a amenințat-o pe o angajată cu un cuțit și a forțat-o să îi dea toți banii. A dispărut apoi cu 70.000 de lei.

Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica răpită în ziua de Crăciun, urmărind telefonul ei mobil. Unde se afla adolescenta
Stiri Diverse
Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica răpită în ziua de Crăciun, urmărind telefonul ei mobil. Unde se afla adolescenta

Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica adolescentă răpită, localizând-o prin telefonul mobil la scurt timp după ce fusese smulsă de un bărbat înarmat cu un cuțit în ziua de Crăciun.

O femeie din Neamț a fost bătută și atacată cu un cuțit de partenerul ei. Ce descoperire șocantă au făcut medicii la spital
Stiri actuale
O femeie din Neamț a fost bătută și atacată cu un cuțit de partenerul ei. Ce descoperire șocantă au făcut medicii la spital

Un bărbat din județul Neamț a fost arestat după ce și-a lovit partenera și a atacat-o cu un cuțit. Grav este că, la spital, medicii au descoperit că femeia de 53 de ani are și răni mai vechi și îndură bătăi și umilințe de multă vreme.

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59