Pompierii prahoveni au stins un incendiu violent, dar la final au făcut o descoperire șocantă. Reacția proprietarilor

27-10-2025 | 13:27
Un bătrân de 71 de ani a murit într-un incendiu care a mistuit o gospodărie din Băicoi, Prahova.  

Marilena Iordache

Flăcările uriașe au cuprins un saivan plin cu furaje și o rulotă în care se afla bărbatul. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, dar n-au mai reușit să salveze nimic.

Abia după ce au stins incendiul, au descoperit în rulota făcută scrum cadavrul carbonizat al victimei. Proprietarii fermei spun că era un sărman fără adăpost pe care ei acceptaseră să-l găzduiască de mai multă vreme.

Pompierii spun că focul pare să fi pornit chiar de la rulotă, de la o țigara uitată aprinsă. 

Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 27-10-2025 13:27

