Pompierii prahoveni au stins un incendiu violent, dar la final au făcut o descoperire șocantă. Reacția proprietarilor

Un bătrân de 71 de ani a murit într-un incendiu care a mistuit o gospodărie din Băicoi, Prahova.

Flăcările uriașe au cuprins un saivan plin cu furaje și o rulotă în care se afla bărbatul. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, dar n-au mai reușit să salveze nimic.

Abia după ce au stins incendiul, au descoperit în rulota făcută scrum cadavrul carbonizat al victimei. Proprietarii fermei spun că era un sărman fără adăpost pe care ei acceptaseră să-l găzduiască de mai multă vreme.

Pompierii spun că focul pare să fi pornit chiar de la rulotă, de la o țigara uitată aprinsă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













