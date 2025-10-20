Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu

20-10-2025 | 08:09
Mort incendiu Vaslui
Un bărbat de 79 de ani din județul Vaslui a murit intoxicat cu fum în propria casă, după ce ar fi încercat să stingă un incendiu.

Cătălina Vieru

Trupul fără viață a fost descoperit de o rudă abia a doua zi, după ce flăcările s-au stins.

Alarma s-a dat în această casă din comuna Miclești, județul Vaslui.

Bărbatul de 79 de ani s-ar fi trezit noaptea în încăperea cuprinsă de flăcări. A încercat să potolească incendiul pornit de la jarul aprins, căzut din sobă.

Viorel Bejan, Detașamentul de Pompieri Vaslui: „A inhalat monoxid, a devenit inconștient și de acolo, decesul.”

Trupul neînsuflețit a fost descoperit abia dimineață, de nepotul care îi aducea mâncare. Flăcările se stinseseră, din lipsă de oxigen.

Vecina: „L-a găsit așa. A dat foc în casă, sobă stricată, mobilă, dezastru. Nu a avut curent.

Localnică: „I-a fost frig, a făcut focul. A căzut foc în cameră și a luat foc.”

Localnic: „A adormit și a căzut foc ceva jos și s-a intoxicat.”

Bătrânul avea probleme de sănătate.

Reporter: „Locuia singur?”

Rudă: „Singur. Era măică-mea aici aproape, îi aducea mâncare.”

Polițiștii au început o anchetă în acest caz.

