Un fuior înalt de peste zece metri s-a format după un incendiu care a izbucnit într-o comună din Timiș

21-10-2025 | 13:50
Un fuior înalt de peste zece metri s-a format în urma unui incendiu de vegetație în comuna Sat-Chinez din Timiș.

Daniel Preda

Flăcările au cuprins rapid ierburile uscate de pe un teren aflat la marginea localității.

Din cauza vântului puternic, fumul gros s-a ridicat în spirală, formând un vârtej vizibil de la mare distanță.

Pentru că s-au temut că focul s-ar putea extinde, localnicii au chemat pompierii.

Peste 20 de hectare de miriște au fost pârjolite.

În acest caz, s-a stabilit că focul a fost pus intenționat.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, timis, fuior,

Dată publicare: 21-10-2025 13:50

