Un fuior înalt de peste zece metri s-a format după un incendiu care a izbucnit într-o comună din Timiș
Un fuior înalt de peste zece metri s-a format în urma unui incendiu de vegetație în comuna Sat-Chinez din Timiș.
Flăcările au cuprins rapid ierburile uscate de pe un teren aflat la marginea localității.
Din cauza vântului puternic, fumul gros s-a ridicat în spirală, formând un vârtej vizibil de la mare distanță.
Pentru că s-au temut că focul s-ar putea extinde, localnicii au chemat pompierii.
Peste 20 de hectare de miriște au fost pârjolite.
În acest caz, s-a stabilit că focul a fost pus intenționat.