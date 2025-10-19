Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări

19-10-2025 | 21:56
O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce aceştia au reuşit să stingă focul.

Incendiul a fost anunţat duminică după-amiază, în jurul orei 18:38, la o casă din localitatea Tărtăşeşti, la faţa locului intervenind pompierii de la Garda de Intervenţie Răcari, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, şi cei de la Detaşamentul de Pompieri Titu, cu o autospecială de stingere cu apă.

De asemenea, la locul incendiului au fost trimise trei autosanitare: o ambulanţă SMURD şi două de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mod generalizat la nivelul locuinţei, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi. Incendiul a fost lichidat; se acţionează pentru înlăturarea efectelor negative. În interiorul locuinţei, pompierii au identificat o persoană de sex feminin, decedată”, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa.

Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

