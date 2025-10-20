Încă un bloc a fost evacuat. Pompierii intervin în Constanța

20-10-2025 | 09:33
pompieri
Shutterstock

Peste 20 de locatari ai unui bloc din municipiul Constanţa au părăsit imobilul, luni dimineaţă, după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu. O persoană care a suferit un atac de panică a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Claudia Alionescu

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni dimineaţă, la un incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare, autoscara şi autospeciala de transport victime multiple.

”Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, unde au ars mobilier şi gunoi menajer. În total, din bloc au fost evacuate 16 persoane (zece femei şi şase bărbaţi) şi şase persoane s-au autoevacuat. O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ”, au anunţat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Manifestații împotriva violenței asupra femeilor, în România. Mii de oameni au participat la marșuri în mai multe orașe

Sursa: News.ro

