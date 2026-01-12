Vacanța de schi 2026 - când începe. Când sunt programate zilele libere pentru elevi

Vacanța de schi 2026 reprezintă o perioadă a anului așteptată de elevi și părinți deopotrivă, când școlile acordă câteva zile libere pentru odihnă și activități în aer liber.

Elevii au intrat în vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025, după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Ei s-au întors la cursuri miercuri, pe 7 ianuarie 2026 pentru al treilea modul de cursuri. Urmează, însă, o nouă vacanță.

Când are loc vacanța de schi 2026 în funcție de județ

Vacanța de schi sau vacanța mobilă face parte din cele cinci vacanțe din anul școlar 2025-2026. Aceasta va avea loc într-un interval flexibil, stabilit de fiecare inspectorat județean. Inspectoratele au putut alege orice săptămână din perioada 9 februarie - 1 martie 2026.

În București, vacanța de schi pentru elevi a fost stabilită în penultima săptămână din februarie.

„În anul școlar 2025-2026 vacanța școlară la nivelul unităților de învățământ din municipiul București este programată în perioada 16.02.2026 – 22.02.2026”, conform deciziei Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Primii care beneficiază de vacanța de schi sunt elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, în perioada 9-15 februarie 2026.

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași.

Ultimii care vor lua vacanța mobilă sunt elevii din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, între 23 februarie și 1 martie.

Shutterstock

Vacanța de schi - de ce are date diferite

Vacanța de schi este menită ca elevii să desfășoare activități recreative sau sportive specifice sezonului de iarnă, de la săniuș până la schi sau snowboard. Este o ocazie perfectă pentru ca aceștia să petreacă o vacanță la munte cu familia sau pentru a se bucura de iarnă înaintea noului modul de cursuri.

Datele vacanței sunt diferite pentru evitarea aglomerației din stațiunile montane. Fiecare inspectorat poate ține cont de condițiile meteo specifice zonei și să aleagă o perioadă de vacanță în care este mai probabil să ningă.

În plus, vacanța de schi vine în sprijinul turismului local, promovând vacanțele la munte. În plus, este și o pauză între intersemestrială necesară pentru elevi și profesori. Vacanța mobilă marchează finalul modulului trei și începutul modulului patru. Modulul al treilea se desfășoară între 8 ianuarie 2026 și 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de județ, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

Shutterstock

Calendarul anului școlar 2025-2026

Intervale de cursuri:

• De pe 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie sau vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

• De luni, 16 februarie 2026 sau luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz - până vineri, 3 aprilie 2026;

• De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri, 19 iunie 2026.

Profimedia

Vacanțe an școlar 2025-2026

• Vacanța de iarnă - 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

• Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

• Vacanța de Paște/de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2026 - până marți, 14 aprilie 2026

• Vacanța de vară - sâmbătă, 20 iunie 2026 - până duminică, 6 septembrie 2026.

Shutterstock

Zile libere legale în 2026

· 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

· 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

· 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

· 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

· 12 aprilie (duminică) – Paștele

· 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

· 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

· 1 iunie (luni) – Ziua Copilului

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













