Un incendiu puternic, pornit de la un coș de fum, a mistuit o casă din Neamț. Doi bătrâni au scăpat în ultima clipă

Un coș de fum izolat necorespunzător a dus la un incendiu puternic, într-o comună din județul Neamț. Este vorba despre o casă locuită de doi vârstnici, care au evitat, la limită, o tragedie. Dar imobilul lor s-a făcut scrum.

Jumătate din casa cu intrări separate era locuită de o femeie de 88 de ani, iar cealaltă jumătate, de un bărbat în vârstă de 75 de ani. Femeia povestește că, fără ajutorul vecinilor, putea să sfârșească în incendiu.

Aurelia Fracase, proprietara casei: „Mi-au spus oamenii că e foc din spate de acolo, dar eu nu m-am dus că sunt și bolnavă și m-au scos afară. Am ieșit cu ce eram pe mine.”

Marinel Cojocaru: „Tanti Aurica, ieși afară că iei foc. Foarte rău ardea. Vai de mine. Am luat-o frumos și am coborât scările și atunci a ieșit și el tot pârlit.”

Vecinii au intervenit pentru a salva vârstnicii

Eleonora Almașanu: „Am văzut un fum mare tulburiu. Era așa cum e apa tulbure și a bufnit deodată tare și s-a ridicat o flacără de trei metri.”

Totul ar fi pornit, se pare, de la un coș de fum care nu era bine izolat. După ani buni petrecuți în casă, bătrânii și-au găsit acum refugiu în locuințele rudelor. Vecinii și câțiva preoți din zonă au pus mână de la mână pentru a-i ajuta. Însă așteptările lor se îndreaptă către primărie.

Lucian Ion Popa, viceprimarul comunei Tarcău: „Victimele deja au depus o cerere pentru ajutor de urgență, care cu siguranță va fi aprobat, și vom încerca să îi ajutăm cu o mică sumă de bani cât putem și noi din partea primăriei. Am mai încercat de asemenea să venim cu utilaje în zonă pentru a debarasa resturile.”

