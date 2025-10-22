Un incendiu puternic, pornit de la un coș de fum, a mistuit o casă din Neamț. Doi bătrâni au scăpat în ultima clipă

Stiri actuale
22-10-2025 | 08:10
×
Codul embed a fost copiat

Un coș de fum izolat necorespunzător a dus la un incendiu puternic, într-o comună din județul Neamț. Este vorba despre o casă locuită de doi vârstnici, care au evitat, la limită, o tragedie. Dar imobilul lor s-a făcut scrum.

autor
Daniel Moldovan

Jumătate din casa cu intrări separate era locuită de o femeie de 88 de ani, iar cealaltă jumătate, de un bărbat în vârstă de 75 de ani. Femeia povestește că, fără ajutorul vecinilor, putea să sfârșească în incendiu.

Aurelia Fracase, proprietara casei:Mi-au spus oamenii că e foc din spate de acolo, dar eu nu m-am dus că sunt și bolnavă și m-au scos afară. Am ieșit cu ce eram pe mine.”

Marinel Cojocaru:Tanti Aurica, ieși afară că iei foc. Foarte rău ardea. Vai de mine. Am luat-o frumos și am coborât scările și atunci a ieșit și el tot pârlit.”

Vecinii au intervenit pentru a salva vârstnicii

Eleonora Almașanu:Am văzut un fum mare tulburiu. Era așa cum e apa tulbure și a bufnit deodată tare și s-a ridicat o flacără de trei metri.”

Citește și
Rafinaria Lukoil Ploiesti
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

Totul ar fi pornit, se pare, de la un coș de fum care nu era bine izolat. După ani buni petrecuți în casă, bătrânii și-au găsit acum refugiu în locuințele rudelor. Vecinii și câțiva preoți din zonă au pus mână de la mână pentru a-i ajuta. Însă așteptările lor se îndreaptă către primărie.

Lucian Ion Popa, viceprimarul comunei Tarcău: „Victimele deja au depus o cerere pentru ajutor de urgență, care cu siguranță va fi aprobat, și vom încerca să îi ajutăm cu o mică sumă de bani cât putem și noi din partea primăriei. Am mai încercat de asemenea să venim cu utilaje în zonă pentru a debarasa resturile.”

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, neamț, batrani, cos de fum,

Dată publicare: 22-10-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Un fuior înalt de peste zece metri s-a format după un incendiu care a izbucnit într-o comună din Timiș
Stiri actuale
Un fuior înalt de peste zece metri s-a format după un incendiu care a izbucnit într-o comună din Timiș

Un fuior înalt de peste zece metri s-a format în urma unui incendiu de vegetație în comuna Sat-Chinez din Timiș.

Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit
Stiri actuale
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni, la rafinăria Lukoil din Ploieşti. Un bărbat de 58 de ani a fost rănit.

Trupul unui bărbat a fost găsit ars în propria casă. Suspecții l-ar fi incendiat după o ceartă, amețiți de la alcool
Stiri Socante
Trupul unui bărbat a fost găsit ars în propria casă. Suspecții l-ar fi incendiat după o ceartă, amețiți de la alcool

Sunt suspiciuni de crimă, după o interventie la un incendiu în Timiş! Pompierii au descoperit în casă, pe un pat, trupul carbonizat al unui bărbat. Victima ar fi fost bătută, după o petrecere.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28