Incendiu în Ilfov. O persoană a fost găsită decedată, iar alte 34 au fost evacuate dintr-un cămin de bătrâni

Stiri actuale
18-10-2025 | 15:25
Pompieri Cornetu
ISU B-IF

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție situată pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov. În urma acestuia, o persoană a fost găsită decedată , au transmis reprezentanții ISU B-IF.

autor
Claudia Alionescu

Flăcările au cuprins o magazie, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, potrivit ISU B-IF. Pompierii au găsit o persoană decedată în magazia anexată spațiului de locuit. 

În apropierea locului incendiului se află un cămin de bătrâni, din care pompierii au evacuat 34 de persoane, pentru a evita orice risc, mai spun ei.

Dintre ele, două au fost asistate medical de către echipajele SMURD, au mai specificat pompierii. 

Incendiul a fost localizat rapid de echipajele de intervenție, iar ulterior a fost lichidat. 

Citește și
Incendiu Suceava
Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale
O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: incendiu, ilfov, magazie,

Dată publicare: 18-10-2025 14:53

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate
Stiri actuale
Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate

Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.

Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale
Stiri actuale
Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale

Un depozit de legume-fructe s-a făcut scrum miercuri noapte într-o localitate din județul Suceava.  

Bărbatul care voia să-și dea foc cu tot cu mașină în Timișoara: „Ați avut noroc că n-am avut mitraliera să vă împușc pe toți”
Stiri actuale
Bărbatul care voia să-și dea foc cu tot cu mașină în Timișoara: „Ați avut noroc că n-am avut mitraliera să vă împușc pe toți”

S-au derulat scene șocante în Timișoara. Un bărbat a intrat într-o benzinărie, a turnat carburant pe el şi pe maşina sa şi a ameninţat că va da foc. L-au oprit agenții de securitate înainte să provoace un incendiu de proporții.

Incendiu într-un bloc din Iași. Patru persoane au ajuns la spital. „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum”
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Iași. Patru persoane au ajuns la spital. „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum”

Panică, joi seară, într-un bloc cu 10 etaje din Iași, după ce un apartament a luat foc. Cincizeci de locatari au stat în stradă până când pompierii au stins flăcările. Patru persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital.  

Incendiu într-un bloc din Timișoara izbucit din cauza unei ţigări. 80 de persoane au fost evacuate de urgență
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Timișoara izbucit din cauza unei ţigări. 80 de persoane au fost evacuate de urgență

Doi adulți și un copil au ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit joi noaptea în apartamentul în care locuiau, într-un bloc din Timișoara, cauza cea mai probabilă fiind o țigară aprinsă. 

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28