Incendiu în Ilfov. O persoană a fost găsită decedată, iar alte 34 au fost evacuate dintr-un cămin de bătrâni

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție situată pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov. În urma acestuia, o persoană a fost găsită decedată , au transmis reprezentanții ISU B-IF.

Flăcările au cuprins o magazie, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, potrivit ISU B-IF. Pompierii au găsit o persoană decedată în magazia anexată spațiului de locuit.

În apropierea locului incendiului se află un cămin de bătrâni, din care pompierii au evacuat 34 de persoane, pentru a evita orice risc, mai spun ei.

Dintre ele, două au fost asistate medical de către echipajele SMURD, au mai specificat pompierii.

Incendiul a fost localizat rapid de echipajele de intervenție, iar ulterior a fost lichidat.

