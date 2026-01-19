Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident

Incidentul petrecut zilele trecute, la Craiova, unde o fetiţă a fost salvată în ultimul moment din apele îngheţate ale unui lac, aduce în prim plan unul dintre pericolele majore ale acestei perioade.

Cuceriţi de peisaj, copii, dar şi adulţi, se avântă cu sania şi patinele, fără să ţină cont că gheaţa, poate ceda în orice clipă. Riscurile sunt mari, avertizează specialiştii, care spun că în cazul unei căderi în apă, hipotermia se poate instala, în câteva minute.

Doi tineri, patinatori, s-au filmat la apus pe Lacul Morii din Capitală. Au publicat imaginile pe reţelele de socializare unde au primit mii de aprecieri, dar şi sute de comentarii.

Mulți îi avertizează că oricât de frumos ar fi, este și extrem de periculos ce fac. Cineva aminteşte de incidentul dramatic de la Craiova, unde o fetiţă a căzut în lacul Romanescu şi a fost salvată cu greu. Tânărul patinator i-a răspuns că el locuieşte în Bucureşti şi că nu îl interesează altă parte a lumii.

Pentru că în Capitală au fost multe nopţi geroase, au îngheţat toate lacurile şi bălţile. Sunt spectaculoase şi pentru pasionaţii de fotografie.

Victoria: „Este o şansă unică, nu l-am mai văzut în viaţa mea aşa”

Corespondent PROTV: „Pare o suprafaţă sigură, dar e una înşelătoare. Sunt pe malul Lacului Morii, lac complet îngheţat, iar urmele din jur şi protecţiile de patine pe care le-am găsit pe jos ne arată ca unii au crezut că pot trece fără probleme. În realitate, gheaţa poate ceda oricând”.

Şi noi am fost anunţaţi că accesul pe gheaţă este interzis.

Lt. col. Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Cele mai multe situaţii înregistrate în ultimele zile sunt la Lacul Morii Pantelimon dar şi în IOR, unde au fost solicitări, şi într-una dintre zile chiar am avut o situaţie reală, în care gheața s-a rupt sub greutatea corporală a unui bărbat.”

Situaţii similare au loc peste tot în ţară.

Reporter: Sunteţi singuri?

Copii: „Nu, mama e acolo în parc, deja s-a crăpat un pic, dar nouă nu ne e frică”

Mamă: „E prilej să îşi facă amintiri”

Chiar dacă lacul Tăbăcăriei din Constanța nu a îngheţat în totalitate, patinatorii amatori nu par speriaţi de situaţie.

Gabriel Culea, coordonator salvamari Constanța: „Avem echipamente speciale, costume speciale de intervenție în apă înghețată, e o barcă specială pentru această activitate."

Lt. col. Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Mesajul nostru e ferm: nu intraţi în mijlocul apelor care au îngheţat în această perioadă, pentru că sunt fluctuaţii de temperatură între zi şi noapte care subţiază stratul de gheaţă, şi care poate să nu fie uniform şi poate ceda.”

Dr. Gabriel Avram, medic specialist medicină de urgență SUUB: „Riscul cel mai mare este de deces din păcate, pentru că în perioada aceasta apa este la o temperatură foarte joasă, dacă persoana respectivă este extrasă din mediul foarte rece și încălzită ulterior, pot apărea leziuni de tipul degerături”

În cazul în care cineva ajunge totuşi sub gheaţa unui lac, trebuie să respecte cinci reguli: pe cât posibil să nu intre în panică. Apoi, să încerce să se apropie de marginea gheţii şi să se ţină cu coatele de ea. Să strige imediat după ajutor. Iar dacă reuşeşte să se ridice, să se împingă pe orizontal, NU în sus, pentru că riscă să rupă gheaţa. Sunt esenţiale mişcările lente.

Dacă suntem în situaţia celui care observă, doar dacă evenimentul s-a produs lângă mal, putem întinde o frânghie ori un băţ. Apoi ajutăm la încălzirea victimei, cu pături şi lichide calde. Trebuie însă să sunăm de urgenţă la ambulanță.

Reporter: Roxana Hulpe, Marilena Iordache, Liliana Curea, Daniel Nițoiu, Yvette Mârza, Doina Plăcintă

