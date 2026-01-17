O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

17-01-2026 | 20:07
S-au derulat scene de infarct în Craiova. O fetiță de 5 ani, aflată împreună cu tatăl în Parcul "Nicolae Romanescu", a căzut în lac. Părintele a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheață.

Emanuela Băluș

Alte 5 persoane au intrat în apa rece pentru a-l ajuta pe el și pe copil. Singurul care a reușit să ajungă la fetiță a fost un cetățean străin, care a ținut-o la suprafață până au ajuns pompierii.

Potrivit martorilor, la un moment dat, copilul s-ar fi dat jos de pe sanie și ar fi fugit direct pe lacul înghețat, chiar sub privirile tatălui. Speriat, bărbatul a luat-o la fugă după cea mică. În doar câteva secunde, gheața sub picioarele fetiței s-a spart și a căzut în apă, la 10 metri distanță de mal. Fără să stea pe gânduri, părintele a sărit după ea.

Mai mulți bărbați au sărit în ajutor

Rând pe rând, alți cinci bărbați au sărit și ei. Cei de pe margine au sunat la 112.

Singurul care a putut să înoate până la fată a fost un bărbat de 48 de ani, cetățean nepalez, care a reușit să țină copila la suprafață până au ajuns pompierii.

Militarii au început salvarea contra cronometru.

În cele din urmă, fetița a fost scoasă din apă tremurând. După ce i-a fost acordat primul ajutor, copila a fost transportată la spital. Tot acolo au ajuns și cei șase bărbați, printre care și tatăl ei. Fetița și bărbatul care a salvat-o sunt însă în stare de hipotermie severă.

Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spital Craiova: Fetița, împreună cu o altă victimă, au fost admiși în aria de resuscitare. În paralel cu încălzirea pacienților, aceștia au fost monitorizați atent, funcțiile vitale fiind supravegheate. Au primit îngrijiri medicale de urgență. La acest moment, toți pacienții sunt conștienți și stabili, cei doi din aria de resuscitare au o evoluție bună.

Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.

Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-01-2026 19:00

