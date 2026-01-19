Ciocniri și dispute deschise așteptate la Forumul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump

Stiri externe
19-01-2026 | 22:43
×
Codul embed a fost copiat

În contextul escaladării tensiunilor din jurul Groenlandei, delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial, de la Davos.

autor
Stirileprotv

La evenimentul care a început luni sunt așteptați 3.000 de șefi de stat, ori de guvern, miniștri, oameni de afaceri, dar și reprezentanți ai societății civilie.

În fruntea unei delegații fără precedent ca mărime, şi greutate politică, Donald Trump va domina agenda unui forum, desfăşurat în toiul unor turbulenţe geopolitice, de o gravitate nemaivăzută, după al Doilea Război Mondial.

Cea de-a 56-a ediție a forumului economic se va desfășura sub tema: "Un spirit al dialogului", în condițiile în care reuniunea are loc în cel mai tensionat climat geopolitic din ultimele decenii, marcat de rupturi diplomatice dramatice.

Mirek Dušek, director general la Forumul Economic Mondial: „Unii au impresia că suntem într-o fază de tranziție, alții cred că am intrat deja într-o nouă eră, cred că este incontestabil că avem de-a face cu o scenă internațională mai competitivă și disputată”.

Citește și
trump macron merz zelenski
Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală

Lideri europeni precum Emmanuel Macron ori şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat că vin la Davos cu un mesaj clar: apărarea comerţului liber, consolidarea cooperării transatlantice şi sprijin ferm pentru Ucraina. În schimb, este de așteptat ca Donald Trump să le ceară europenilor să renunțe la politicile care, în opinia lui, au generat stagnare economică. Experții anticipează ciocniri și dispute deschise.

Richard Edelman, CEO Edelman: „Progresul a însemnat de-a lungul timpului evoluția de la polarizare, care reprezintă diferențe de opinie politică, trecând prin nemulțumire, care este un fel de ostilitate activă, până la, în acest an, un fel de acceptare mohorâtă. Deviza prezentului este „sunt în carapacea mea dură, nu vreau să aud ce au alții de spus”.

Un semn clar că dezbaterile vor fi dominate de americani este dimensiunea delegaţiei venite de la Washington, una fără precedent.

Amitabh Behar, director executiv Oxfam: „În acest an bogații lumii au ajuns la o avere de 18,3 mii de miliarde de dolari. Creșterea averilor a avut loc de trei ori mai rapid în 2025 comparativ cu orice alt an”.

România va participa la Forumul de la Davos cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum. Este formată din ministrul de Externe, Oana Țoiu, ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete. Va lipsi însă președintele Nicușor Dan.

Potrivit unei declarații făcute la Antena 3 CNN de consilierul prezidențial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, Nicușor Dan a transmis „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos”.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, Davos,

Dată publicare: 19-01-2026 21:05

Articol recomandat de sport.ro
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Citește și...
Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite
Stiri externe
Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite

Forumul Mondial Economic de la Davos, Elveția, a început luni (19 ianuarie), dar fără ca Danemarca să fie reprezentată, au declarat oficialii forumului pentru Bloomberg.

Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală
Stiri externe
Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală

Liderii UE care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, se pregătesc să-și mute atenția de la Ucraina către Groenlanda și anunțul privind noile tarife vamale americane.

Davos 2026: Pe cine a trimis Vladimir Putin să-l reprezinte. Ginerele lui Trump, așteptat la Kremlin
Stiri externe
Davos 2026: Pe cine a trimis Vladimir Putin să-l reprezinte. Ginerele lui Trump, așteptat la Kremlin

Vladimir Putin va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial de la Davos de către Kirill Dmitriev, emisarul său special. Acesta se va întâlni cu membri ai delegației SUA, din care face parte și președintele Donald Trump.

Recomandări
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor
Stiri actuale
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”
Stiri externe
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Ianuarie 2026

45:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28