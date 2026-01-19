Ciocniri și dispute deschise așteptate la Forumul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump

La evenimentul care a început luni sunt așteptați 3.000 de șefi de stat, ori de guvern, miniștri, oameni de afaceri, dar și reprezentanți ai societății civilie.

În fruntea unei delegații fără precedent ca mărime, şi greutate politică, Donald Trump va domina agenda unui forum, desfăşurat în toiul unor turbulenţe geopolitice, de o gravitate nemaivăzută, după al Doilea Război Mondial.

Cea de-a 56-a ediție a forumului economic se va desfășura sub tema: "Un spirit al dialogului", în condițiile în care reuniunea are loc în cel mai tensionat climat geopolitic din ultimele decenii, marcat de rupturi diplomatice dramatice.

Mirek Dušek, director general la Forumul Economic Mondial: „Unii au impresia că suntem într-o fază de tranziție, alții cred că am intrat deja într-o nouă eră, cred că este incontestabil că avem de-a face cu o scenă internațională mai competitivă și disputată”.

Lideri europeni precum Emmanuel Macron ori şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat că vin la Davos cu un mesaj clar: apărarea comerţului liber, consolidarea cooperării transatlantice şi sprijin ferm pentru Ucraina. În schimb, este de așteptat ca Donald Trump să le ceară europenilor să renunțe la politicile care, în opinia lui, au generat stagnare economică. Experții anticipează ciocniri și dispute deschise.

Richard Edelman, CEO Edelman: „Progresul a însemnat de-a lungul timpului evoluția de la polarizare, care reprezintă diferențe de opinie politică, trecând prin nemulțumire, care este un fel de ostilitate activă, până la, în acest an, un fel de acceptare mohorâtă. Deviza prezentului este „sunt în carapacea mea dură, nu vreau să aud ce au alții de spus”.

Un semn clar că dezbaterile vor fi dominate de americani este dimensiunea delegaţiei venite de la Washington, una fără precedent.

Amitabh Behar, director executiv Oxfam: „În acest an bogații lumii au ajuns la o avere de 18,3 mii de miliarde de dolari. Creșterea averilor a avut loc de trei ori mai rapid în 2025 comparativ cu orice alt an”.

România va participa la Forumul de la Davos cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum. Este formată din ministrul de Externe, Oana Țoiu, ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete. Va lipsi însă președintele Nicușor Dan.

Potrivit unei declarații făcute la Antena 3 CNN de consilierul prezidențial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, Nicușor Dan a transmis „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos”.

