Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat este indian și va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei

Salvatorul fetiţei din Parcul Romanescu este un cetăţean indian, muncitor în construcţii, care va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei, a anunţat primarul Lia Olguţa Vasilescu.

"Salvatorul fetiţei care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere. Pentru curajul şi omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetăţean de onoare al oraşului, în speranţa că gestul său va fi o inspiraţie şi pentru alţii. De asemenea, ceilalţi craioveni care au sărit în lac să ajute şi ei fetiţa vor fi premiaţi, urmând să luăm legătura şi cu aceştia", a transmis Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

De ce nu ar fi fost montate garduri de siguranță

Edilul mai spune că a vrut să monteze un gard de protecţie în zona lacului în 2016, dar că ministrul Culturii de la acea vreme nu a fost de acord cu măsura.

"În ceea ce priveşte absenţa gardului în jurul lacului Romanescu, e bine de ştiut că am vrut să îl montăm în 2016, când am reabilitat parcul. Dar, la sesizările repetate ale unor jurnalişti, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluţionar că 'distrugem' parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiaţi, că de ce aşa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că... diverse... Când am spus comisiei trimise de la minister să ne înfiereze că am avut copii înecaţi iarna, fiindcă se dau cu sania pe dealuri şi aterizează în lac, ne-au spus că şi dacă se lovesc la cap în gard e rău...", a mai scris Olguţa Vasilescu.

Reamintim că o fetiță de 5 ani, aflată împreună cu tatăl în Parcul "Nicolae Romanescu" din Craiova, a căzut într-un lac înghețat. Părintele a sărit imediat să o salveze, însă a rămas și el blocat în gheață. Alte 5 persoane au intrat în apa rece pentru a-l ajuta pe el și pe copil. Singurul care a reușit să ajungă la fetiță a fost un cetățean străin, care a ținut-o la suprafață până au ajuns pompierii.

