Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO

Stiri actuale
03-01-2026 | 20:13
×
Codul embed a fost copiat

Atenția la detalii și dorința de a ajuta au contat enorm pentru o lebădă aflată în mare pericol. Un fotograf din Galați care a observat pasărea pe un lac aproape complet înghețat și-a dat seama că este rănită.

autor
Marius Grama

Cu multă răbdare și ajutat de un medic veterinar, a reușit să o salveze. Primele investigații au arătat că lebăda are o fractură la aripă.

În apropierea orașului Măcin, din județul Tulcea, sute de lebede își petrec iarna pe câteva bălți care încă nu au înghețat complet. Acolo, pe lacul Piatra Fetei, un fotograf din Galați a zărit și o lebădă care părea în suferință.

George Nica, fotograf: „Era pe un ochi de apă aproape înghețat. Stătea pe gheață și mi-am dat seama că avea aripa ruptă. După aproape două ore și jumătate, lebăda s-a apropiat de noi și am reușit să o ducem la clinică. Era epuizată."

Corespondent PROTV: „Pe măsură ce bălțile îngheață, lebedele rămase aici găsesc tot mai greu hrană. Localnicii au încercat să le ajute, aducând grăunțe pe mal, însă pentru lebăda rănită șansele de supraviețuire erau foarte mici."

Citește și
lebada salvata
Lebădă rătăcită, salvată din calea mașinilor de polițiștii dintr-o comună din Bacău

Transportată la clinica veterinară, lebăda a fost consultată, iar veștile nu au fost bune.

Medic veterinar: „Are o fractură deschisă, vom face și o radiografie."

Dr. Silvia Aftene, medic veterinar: „În acest moment, starea ei este gravă."

În zilele următoare, medicii vor face mai multe investigații și, dacă va fi nevoie, pacienta va fi operată.

Deși sunt păsări migratoare, nu toate lebedele pleacă iarna. Unele rămân în zonele unde mai găsesc apă liberă și hrană, cum este Delta Dunării.

Sursa: Pro TV

Etichete: tulcea, lebădă, macin,

Dată publicare: 03-01-2026 18:15

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania
Stiri Diverse
Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania

Apariție rară pe un lac de acumulare de lângă Râmnicu Vâlcea. O lebădă, cu gâtul negru, originară din America de Sud, plutește grațios pe apă.

Lebădă rătăcită, salvată din calea mașinilor de polițiștii dintr-o comună din Bacău
Stiri actuale
Lebădă rătăcită, salvată din calea mașinilor de polițiștii dintr-o comună din Bacău

O patrulă de poliţie din judeţul Bacău a avut parte de o misiune delicată. Agenții au observat o lebădă care părea dezorientată. Stătea pe şosea, unde putea fi lovită oricând de o mașină.

Misiune de salvare inedită pe Dunăre. Polițiștii de frontieră, chemați să ajute o lebădă cu aripa rănită
Stiri actuale
Misiune de salvare inedită pe Dunăre. Polițiștii de frontieră, chemați să ajute o lebădă cu aripa rănită

Misiune specială pentru polițiștii de frontieră din județul Mehedinți. O lebădă, rănită la una dintre aripi, a avut nevoie de ajutor. Un localnic a văzut-o și a dat alarma.

Recomandări
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare
Stiri actuale
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28