Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO

Atenția la detalii și dorința de a ajuta au contat enorm pentru o lebădă aflată în mare pericol. Un fotograf din Galați care a observat pasărea pe un lac aproape complet înghețat și-a dat seama că este rănită.

Cu multă răbdare și ajutat de un medic veterinar, a reușit să o salveze. Primele investigații au arătat că lebăda are o fractură la aripă.

În apropierea orașului Măcin, din județul Tulcea, sute de lebede își petrec iarna pe câteva bălți care încă nu au înghețat complet. Acolo, pe lacul Piatra Fetei, un fotograf din Galați a zărit și o lebădă care părea în suferință.

George Nica, fotograf: „Era pe un ochi de apă aproape înghețat. Stătea pe gheață și mi-am dat seama că avea aripa ruptă. După aproape două ore și jumătate, lebăda s-a apropiat de noi și am reușit să o ducem la clinică. Era epuizată."

Corespondent PROTV: „Pe măsură ce bălțile îngheață, lebedele rămase aici găsesc tot mai greu hrană. Localnicii au încercat să le ajute, aducând grăunțe pe mal, însă pentru lebăda rănită șansele de supraviețuire erau foarte mici."

Transportată la clinica veterinară, lebăda a fost consultată, iar veștile nu au fost bune.

Medic veterinar: „Are o fractură deschisă, vom face și o radiografie."

Dr. Silvia Aftene, medic veterinar: „În acest moment, starea ei este gravă."

În zilele următoare, medicii vor face mai multe investigații și, dacă va fi nevoie, pacienta va fi operată.

Deși sunt păsări migratoare, nu toate lebedele pleacă iarna. Unele rămân în zonele unde mai găsesc apă liberă și hrană, cum este Delta Dunării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













