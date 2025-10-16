Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de corupţie ce vizează cadre medicale militare. Printre ele, un birou public

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar în care se investighează fapte de corupţie săvârşite de către cadre medicale militare în perioada 2020 - 2023.

Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 19 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituţie publică, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

"Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, în perioada 2020 - 2023", se precizează în comunicat.

Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că descinderi au loc şi la Spitalul Militar Central, în dosar fiind vizată şi directoarea unităţii medicale.

