Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție. Acesta a fost dat în vileag de omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea.

Bănicioiu fusese acuzat de procurorii DNA că ar fi primit mită aproximativ 800.000 de euro. Totul, pentru a-i asigura milionarului protecție politică și pentru a-i ajuta firmele în afacerile cu spitale de stat.

Nicolae Bănicioiu a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2021 pentru complicitate la luare de mită și trafic de influență. Direcția Națională Anticorupție susținea că, între 2012 și 2018, fostul ministru al Tineretului, ulterior ministru al Sănătății, ar fi primit șpăgi de 800.000 de euro sub forma unor dividende.

În schimb - afirmau procurorii anticorupție - firmele controlate de Dorin Cocoș ar fi avut parte de numiri preferențiale la conducerea mai multor spitale din Capitală cu care omul de afaceri avea contracte de livrare de bunuri de uz medical.

După mai puțin de patru ani de la debutul procesului, Bănicioiu a fost găsit nevinovat pentru ambele capete de acuzare.

Nicolae Bănicioiu, fost ministru: ”Cred că era singura soluție rațională”.

În primă instanță, fostul ministru social-democrat a fost achitat de un alt complet al Înaltei curți de Casație doar pentru una dintre acuzații, cea de complicitate la luare de mită.

Pentru cealaltă, trafic de influență, judecătorii au stabilit că intervenise prescripția. Dar chiar și așa dispuneau atunci confiscarea de la Bănicioiu a unor presupuse șpăgi de peste 1.300.000 de lei.

Cum sentința a fost atacată și de apărare și de acuzare, scandalul de corupție a fost tranșat de Completul de 5 judecători, care a respins definitiv acuzațiile îndreptate împotriva fostului demnitar.

Victor Alistar, purtător de cuvânt al ÎCCJ: ”Întregul caz s-a bazat pe speculații și declarații unor persoane interesate, fără un alt suport factual, fără alte probe cu care să poată corobora. Sens în care se aplică în mod direct standardele procesului echitabil, stabilit de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de cinci judecători în materie penală, în numele legii a decis achitarea inculpaților pentru ambele fapte pentru care au aceștia au fost trimiși în judecată, pe temeiul: fapta nu există.”

Nicolae Bănicioiu, fost ministru: ”Martori protejați care nu știau cum să scape de pușcărie, și atunci mai dădeau declarații contrafăcute”.

Nicolae Banicioiu era ministru al Sănătății în perioada tragediei de la Colectiv și atunci a declarat public că statul român "nu are nevoie de nimic" în ceea ce-i privește pe răniții din club și că "medicii noștri pot gestiona situația".

