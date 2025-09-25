O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat

25-09-2025 | 18:53
Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat.

Banii ar fi fost pretințti în schimbul promisiunii că îl va "rezolva" cu un dosar penal, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Potrivit surselor citate, la începutul lunii martie, doi agenţi de la Secţia de Poliţie Crăcăoani din judeţul Neamţ au oprit pe raza localităţii Bălţăteşti o maşină condusă de o femeie şi au constatat că aceasta nu avea permis de conducere.

Ulterior, unul dintre poliţişti l-a contactat pe concubinul femeii şi i-a cerut suma de 15.000 de euro, promiţând că va interveni la procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ pentru a o scăpa de femeie de dosarul penal.

Concubinul femeii acceptă şi, cu prilejul a două întâlniri, îi dă poliţistului sumele de 25.000 lei (echivalentul a 5.000 euro) şi 40.000 lei (echivalentul a 8.000 euro).

Peste câteva luni, bărbatul se ceartă cu concubina şi, în luna iulie, îi sparge cauciucurile maşinii, astfel încât se alege cu dosar penal pentru comiterea unor fapte cu violenţă şi influenţare a declaraţiilor.

Pentru a scăpa de acuzaţii, bărbatul apelează din nou la agentul de poliţie, care acceptă să-l ajute prin intervenţii la procurori, contra unei sume de bani.

Bărbatul l-a denunţat însă pe poliţist la DNA. Cei doi s-au întâlnit joi pe terasa unui restaurant din Târgu Neamţ, iar denunţătorul-colaborator i-a remis poliţistului sumele de 9.000 euro şi 5.200 lire sterline (în total echivalentul a 14.950 euro), moment în care procurorii DNA organizează flagrantul şi l-au reţinut pe agent.

Sursa: Agerpres

Joi, 25 septembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, după ce la tragerile loto de duminică 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

