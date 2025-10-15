Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Stiri actuale
15-10-2025 | 16:24
piedone
Inquam Photos / George Calin

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

autor
Mihai Niculescu

Piedone va fi judecat pentru că ar fi divulgat informații privind un control care urma să se desfășoare la un hotel din Sinaia, oferind astfel operatorului șansa de a evita sancțiunile.

Într-un comunicat oficial, DNA a precizat că „procurorii de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Cristian Victor Piedone Popescu, la data faptei președinte al ANPC, pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Potrivit procurorilor, în 7 martie 2025, Piedone ar fi informat un reprezentant al societății comerciale care administrează hotelul din Sinaia că fusese programat un control tematic pentru aceeași zi, dezvăluindu-i și obiectivele verificării. Acest gest ar fi fost menit să ajute operatorul să evite sancțiunile „pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”.

Citește și
sectie de vot
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Rezultatul controlului a fost că unitatea de cazare nu a fost sancționată, în urma măsurilor luate de reprezentantul hotelului pentru a asigura conformitatea.

Stenogramele apărute în spațiul public arată că Piedone „a sunat de pe telefonul șoferului său la reprezentantul Hotelului Internațional din Sinaia, anunțând controlul ANPC și făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească”.

Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din funcția de președinte al ANPC de premierul Ilie Bolojan pe 23 iulie, după analiza actelor primite de la ANPC și DNA, iar vicepreședintele Sebastian Ioan Hotca a fost numit interimar.

Piedone a reiterat că „tot ce s-a făcut a fost fără intenția de a aduce vreun prejudiciu cuiva sau un folos necuvenit pentru el sau pentru altă persoană” și că „atât timp cât a fost președintele ANPC și-a îndeplinit această funcție cu demnitate”.

Presa a scrisw că hotelul vizat de acel control aparține prietenului său Dan Radu Rușanu, ex-PNL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive dispuse-controlul judiciar.

Sursa: Pro TV

Etichete: dna, Piedone, judecata,

Dată publicare: 15-10-2025 16:16

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”
Stiri Politice
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse
Stiri Politice
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Un sondaj de opinie realizat de CURS arată că Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) se numără printre politicenii cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei.

Tribunalul Braşov i-a respins lui Piedone contestaţia privind controlul judiciar
Stiri Justitie
Tribunalul Braşov i-a respins lui Piedone contestaţia privind controlul judiciar

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu-Piedone rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul Braşov i-a respins luni contestaţia la măsura decisă de DNA.

CTP, despre Anastasiu: Se consideră o victimă, așa cum e considerat și justițiarul de mămăligă uscată Piedone
Stiri actuale
CTP, despre Anastasiu: Se consideră o victimă, așa cum e considerat și justițiarul de mămăligă uscată Piedone

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat pe pagina sa de Facebook, comentând scandalul politic generat de vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Interceptările în cazul lui Piedone s-au scurs în două locuri neașteptate. Unde au fost trimise. „Statul mă acuză că sunt om”
Stiri Justitie
Interceptările în cazul lui Piedone s-au scurs în două locuri neașteptate. Unde au fost trimise. „Statul mă acuză că sunt om”

​Inspecția Judiciară a început o anchetă după ce în spațiul public au apărut stenograme cu o discuție dintre Cristian Piedone și soția acestuia.

Recomandări
FOTO. Un deputat USR a depus plângere împotriva prim-ministrului, care este susținut și de USR, pentru alegerile din Capitală
Stiri Politice
FOTO. Un deputat USR a depus plângere împotriva prim-ministrului, care este susținut și de USR, pentru alegerile din Capitală

O situație bizară s-a produs în coaliția de guvernare, după ce un parlamentar USR a depus o plângere penală împotriva prim-ministrului României, susținut în Parlament și de USR, pentru că nu a organizat alegeri locale până acum în București.

Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Octombrie 2025

46:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28