Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei

Acesta va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al TAROM va identifica și va numi un director general interimar.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte a acțiunilor prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență de peste 18 ani în companii de renume național și internațional. Conducând o echipă de profesioniști proveniți din mediul privat, a reușit să obțină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor și intrarea companiei pe profit”, arată TAROM într-un comunicat oficial.

Compania precizează că, după comunicarea deciziei sale, Costin Iordache va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administrație al TAROM va identifica și va numi un director general interimar. Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt în continuare asigurate de directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a Consiliului de Administrație al TAROM și a statului român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar.

„În paralel, Consiliul de Administrație al TAROM va începe procedura de selecție a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continuă să fie finalizarea și implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei și transformarea acesteia într-o organizație profitabilă și modernă”, se menționează în comunicat.

