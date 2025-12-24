Accident grav în Iași filmat de camerele de supraveghere după ce un șofer a intrat pe contrasens și a fugit

Un șofer din Iași, care a provocat un grav accident de circulație marți-noapte, este căutat de polițiști. Două persoane din autoturismul izbit de el au ajuns la spital.

Accidentul rutier s-a produs în localitatea Ciurea, puțin după miezul nopții. O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul impactului.

În imagini se vede cum o mașină intră pe contrasens și izbește un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, vehiculul izbit se răstoarnă în șanțul de pe marginea șoselei și ajunge pe cupolă.

Cei doi bărbați din autoturismul răsturnat au fost scoși de pompierii voluntari și transportați la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, pentru îngrijiri medicale. Imediat după accident, șoferul care ar fi provocat coliziunea a fugit și este acum căutat de polițiștii care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

