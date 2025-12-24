Cristi Danileţ: După dezvăluirile magistraților, Inspecția Judiciară trebuia să se sesizeze și să deschidă zeci de cercetări

Fostul judecător Cristi Danileț susține că Inspecția Judiciară trebuia să se autosesizeze și să deschidă circa 50 de cercetări disciplinare.

Cristi Danileț scrie pe Facebook că, în urma dezvăluirilor magistraților făcute la întâlnirea cu președintele țării și a sondajului realizat de CSM în rândul judecătorilor, Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu și să deschidă aproximativ 50 de cercetări disciplinare.

„Dacă mai adaug abuzul comis de cinci ori de câte un inspector și de opt membri CSM împotriva lui Panioglu, transmiterea către public a înregistrărilor din ședința de judecată de către președintele CAB, precum și încălcarea drepturilor omului comisă de 18 inspectori, membri CSM și judecători supremi (inclusiv președintele ÎCCJ), în cazul analizat în hotărârea CEDO din 15 decembrie 2025, rezultă că Inspecția are de lucru, nu glumă”, afirmă fostul judecător.

Danileț precizează că „această instituție este obligată să se sesizeze din oficiu atunci când află despre astfel de încălcări ale legii în sistemul judiciar și trebuie să se grăbească, întrucât faptele se prescriu în termen de patru ani”.

„Dacă aș fi jurnalist, aș pune o întrebare: câte verificări au fost declanșate pe baza celor menționate mai sus? În rest, urez sărbători cu liniște și pace tuturor!”, mai spune fostul judecător.

Cristi Danileț a câștigat definitiv, luni, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procesul intentat statului român, după ce a fost sancționat pentru două opinii personale postate pe pagina sa de Facebook de către Consiliul Superior al Magistraturii, instituție condusă la acea dată de Lia Savonea, actualul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

CEDO a decis, în Marea Cameră, că a fost încălcat articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului privind libertatea de exprimare. Avocata sa, Nicoleta Popescu, a arătat că decizia CEDO clarifică faptul că, deși sunt supuși unei obligații generale de rezervă, magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general.

„Hotărârea Marii Camere reprezintă un moment-cheie în jurisprudența CEDO privind articolul 10 și statutul magistraților”, a afirmat avocata.

